سلي أطفالك بأغاني لولو الشطورة..ثبت حالاً تردد قناة وناسة كيدز على القمر نايل سات وعرب سات 2025

قناة وناسة كيدز من القنوات المفضلة للأطفال التي لها تأثير على الأطفال حيث تقدم مجموعة لا حصر لها من الأغاني الحصرية والمميزة التي تعلم الأطفال الصغيرة الحروف والكلمات والحيوانات من خلال الأغاني التي تقدمها لولو التي نالت إعجاب الأطفال بل الأمهات العربية لذلك تسعى دائماً الأسرة على تحديث تردد قناة وناسة لولو كيدز المتاحة الآن على القمر نايل سات وعرب سات.

تردد قناة وناسة للأطفال

لقد تزايد البحث عن القناة الفضائية المفضلة لعدد كبير من الأطفال في الوطن العربي وهي قناة وناسة كيدز التي نالت إعجاب المتابعين في الدول العربية ولها شعبية كبيرة في الوقت الراهن لذلك سوف نقوم بتوضيح التردد الحالي للقناة الفضائية من أجل مشاهدة جميع برامجها الغنائية التي تقدمها القناة الفضائية على مدار 24 ساعة بدون توقف وبلا فواصل إعلانية مزعجة.

ثبت تردد قناة وناسة كيدز للأطفال

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة وناسة كيدز عرب سات

القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11272

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

طريقة تنزيل قناة وناسة كيدز على جهاز الرسيفر