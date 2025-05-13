سلي أطفالك بأغاني لولو الشطورة..ثبت حالاً تردد قناة وناسة كيدز على القمر نايل سات وعرب سات 2025

قناة وناسة كيدز من القنوات المفضلة للأطفال التي لها تأثير على الأطفال حيث تقدم مجموعة لا حصر لها من الأغاني الحصرية والمميزة التي تعلم الأطفال الصغيرة الحروف والكلمات والحيوانات من خلال الأغاني التي تقدمها لولو التي نالت إعجاب الأطفال بل الأمهات العربية لذلك تسعى دائماً الأسرة على تحديث تردد قناة وناسة لولو كيدز المتاحة الآن على القمر نايل سات وعرب سات.
تردد قناة وناسة للأطفال
لقد تزايد البحث عن القناة الفضائية المفضلة لعدد كبير من الأطفال في الوطن العربي وهي قناة وناسة كيدز التي نالت إعجاب المتابعين في الدول العربية ولها شعبية كبيرة في الوقت الراهن لذلك سوف نقوم بتوضيح التردد الحالي للقناة الفضائية من أجل مشاهدة جميع برامجها الغنائية التي تقدمها القناة الفضائية على مدار 24 ساعة بدون توقف وبلا فواصل إعلانية مزعجة.
ثبت تردد قناة وناسة كيدز للأطفال
- القمر الصناعي نايل سات
- التردد: 11470
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قناة وناسة كيدز عرب سات
- القمر الصناعي عرب سات
- التردد: 11272
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
طريقة تنزيل قناة وناسة كيدز على جهاز الرسيفر
- الضغط في بداية الأمر على زر القائمة في جهاز التحكم عن بعد.
- اختيار إضافة التردد الجديد حيث عليك بعد ذلك التوجه إلى قسم قائمة الإعدادات.
- ثم إلى إدارة الترددات بعد ذلك عليك إضافة تردد قناة وناسة كيدز مع تسجيل بيانات التردد الخاص بالقناة.
- كتابة معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب عمودي أو أفقي على حسب القمر الصناعي.
- ثم بعدها اختر البحث اليدوي.
- كما في نهاية الأمر سوف تظهر قناة وناسة ضمن القنوات الجديدة.
- عليك حفظ القناة على جهازك الشخصي.