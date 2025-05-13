بكام أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن الثلاثاء 13 مايو 2025 وما هو سعر كرتونة البيض في السوق

Mohamed Hussien تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
بكام أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن الثلاثاء 13 مايو 2025 وما هو سعر كرتونة البيض في السوق

يتساءل الكثير من المتابعين لأسعار البيع والشراء من أجل ترشيد الانفاق للأسرة المصرية حيث هناك من يرغب معرفة أسعار الفراخ اليوم سواء فراخ بلدي أو فراخ بيضاء من أجل اتخاذ القرار المناسب للشراء حيث من المعتاد الشراء في فترة استقرار السعر أو انخفاضه بكميات كبيرة ولكن في حالة ارتفاع السعر يتم تأجيل إتخاذ القرار للشراء أو يمكن الشراء على حسب الحاجة لذلك سوف نوضح لكم أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

سوف نوضح لكم أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن سواء فراخ بلدي أو فراخ بيضاء في الأسواق المصرية ولكن يمكن أن يختلف السعر من محافظة إلى أخرى داخل نطاق جمهورية مصر العربية لذلك سوف نوضح لكم السعر الحالي كما يلي بكل التفاصيل:

  • في بداية الأمر أسعار الفراخ اليوم حيث الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن تساوي 96 جنيه للكيلو.
  • كما سعر البيع للمستهلك يتراوح ما بين 96 حتى 102 جنيه على حسب المنطقة أو المحافظة في مصر.
  • أما الفراخ البلدي سعر البورصة 120 جنيه للكيلو.
  • كذلك سعر البيع للمستهلك يتراوح ما بين 125 حتى 130 جنيه للكيلو.

ما هي أسعار الكتاكيت اليوم

  • الكتكوت الأبيض شركات من 40 إلى 54 جنيه.
  • كما الكتكوت الأبيض قطعان من 36 إلى 36.5 جنيه.
  • كذلك الكتكوت الساسو من 13 إلى 14 جنيه.
  • كما الكتكوت البلدي حوالي 7.5 جنيه.

ما هي أسعار كرتونة البيض اليوم

  • سعر البيض الأبيض من 135 إلى 140 جنيه للكرتونة.
  • كما سعر البيض الأحمر من 140 إلى 144 جنيه للكرتونة.
  • كذلك البيض البلدي حوالي 110 جنيهات للكرتونة.
معلومات الكاتب
Mohamed Hussien

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