أعلى عائد في شهادات البنك الأهلي المصري 2025 أفضل الشهادات بالبنك بعائد ثابت ومتغير

هناك مجموعة من التساؤلات بعد إلغاء الشهادات البنكية ذات العائد الثابت التي كانت لمدة سنة واحدة بنسبة 27% بعائد سنوي كذلك تم إلغاء الشهادة البنكية ذات العائد الثابت لمدة سنة بعائد شهري 23.5% لذلك أصبح هناك بحث متواصل حول الشهادات البنكية المتاحة في البنك الأهلي المصري لذلك سوف نوضح لكم تفاصيل الشهادة المتاحة كذلك سوف نذكر لكم أفضل الشهادات بالبنك بعائد ثابت ومتغير في الفترة الحالية.

أعلى عائد في شهادات البنك الأهلي المصري 2025

في الآونة الأخيرة لقد تم توفير العديد من الشهادات البنكية المتاحة في البنك الأهلي المصري لهذا العام 2025 كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن:

الشهادات الثلاثية لمدة 3 سنوات ومنها الشهادة البلاتينية ذات العائد المتناقص حيث العائد الشهري في السنة الأولى 24% كما السنة الثانية 20% والسنة السنة الثالثة 16%.

كما هناك الآن أيضا الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي السنة الأولى 28% والسنة الثانية 23% والسنة الثالثة 18% لذلك متاح صرف العائد شهري أو سنوي

كما الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاته لدى البنك الأهلي المصري.

يمكن الاسترداد لتلك الشهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

كما هناك الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير والعائد: 25.25% سنوي ودورية صرف العائد ربع سنوي فقط لا غير ولكن مدة الشهادة 3 سنوات.

أما الاسترداد بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء

كما تم توفير شهادة يوماتي في البنك الأهلي ذات العائد اليومي أما العائد 22.75% سنوي مع دورية صرف العائد يومياً.

كما مدة الشهادة 3 سنوات فقط لا غير.

أما الاسترداد بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء

أفضل الشهادات في البنك الأهلي المصري

تعتبر من أفضل الشهادات في البنك الأهلي المصري هي الشهادات السنوية التي لمدة سنة واحدة فهي شهادة استثمار في مجموعة ب ذلك بعائد 14% سنوي مع دورية صرف بالعائد شهري ومدة الشهادة سنة واحدة ويمكن كذلك الاسترداد بعد 6 أشهر من تاريخ الشرا مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات أما طرق شراء الشهادات من خلال فروع البنك أو التطبيق الرسمي للبنك الأهلي المصري.