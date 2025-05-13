موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 في مصر والحد الأدنى للأجور للموظفين وأماكن صرف الرواتب

هناك الكثير من الموظفين في القطاعات المختلفة في جمهورية مصر العربية يرغبوا التعرف على موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 في مصر حيث مع اقتراب موعد عيد الاضحى المبارك يريد العديد من الموظفين تلبيه احتياجاته الأساسية لذا يرغبوا التعرف على توقيت بداية صرف الرواتب للموظفين لذا سوف نقوم بتوضيح الموعد المحدد لشهر مايو 2025.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

لقد تزايد البحث عن موعد بدء صرف مرتبات شهر مايو 2025 لذلك قررت وزارة المالية في جمهورية مصر العربية صرف مرتبات شهر مايو 2025 من يوم الخميس 22 مايو 2025 كما سوف ستمر عملية الصرف لمدة تصل إلى 5 أيام كما الصرف يتم وفق جدول زمني لكل جهة حكومية كما هناك زيادة مرتقبة في شهر يوليو المقبل لعام 2025 لكافة العاملين في القطاع الحكومي والمؤسسات الحكومية في مصر.

الحد الأدنى للأجور في مصر من يوليو 2025

حتى الآن الحد الأدنى المرتبات لجميع العاملين في القطاع الحكومي والمؤسسات الحكومية يبدأ من 6000 جنيه مصري ويزيد على حسب الدرجة الوظيفية للموظفين كما قررت الحكومة المصرية لهدف تحسين مستوى المعيشة رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 7000 جنيه شهري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية في الدولة ولكن ذلك سوا يتم تطبيقه من يوليو 2025

ما هي أماكن صرف المرتبات

لقد تزايد البحث عن أماكن صرف المرتبات لجميع العاملين في الدولة ولكن يمكن صرف المرتبات من خلال كما يلي: