أحلى أناشيد وأحسن تعليم.. استقبل الآن تردد طيور الجنة الجديد 2025 سلي وعرف طفلك كل جديد ومفيد

تعتبر قناة طيور الجنة من أبرز القنوات التي تهتم بتقديم محتوى خاص بالأطفال، حيث قدمت محتوى تربوي وتعليمي على مدار سنوات طويلة، حيث تتميز بتقديم الأناشيد والبرامج الترفيهية إلى تعليم الأطفال الأسس الدينية واللغوية بطريقة مبتكرة وسهلة، ومع بداية عام 2025، قامت القناة بتحديث تردداتها على نايل سات وعرب سات لتوفير جودة أفضل للمشاهدين، لذلك سوف نعرض لكم تردد قناه طيور الجنه 2025 خلال السطور التالية.

تردد قناه طيور الجنه 2025

تعتبر قناة طيور الجنة للأطفال من أفضل القنوات التي تتيح محتوى خاص بالصغار، حيث تتيح المحتوى بجودة عالية بدون تشويش حتى لا يشعر الطفل بالملل أثناء عرض فيلم مفضل لديه، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي:

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات:

التردد: 11393.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: عالية.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات:

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

الجودة: عالية.

مميزات قناة طيور الجنة

تتميز قناة طيور الجنة بعدد من المميزات التي جعلتها من أبرز القنوات المفضلة للأطفال، ومن أبرز مميزاتها: