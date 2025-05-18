الكرة في ملعبك.. ثبت الآن تردد أون تايم سبورت 2025 بجودة HD علشان تستمتع بكل لقطة

تعتبر قناة أون تايم سبورت من أبرز القنوات الرياضية في مصر والوطن العربي، حيث تقدم محتوى رياضي، كما تبث أهم مباريات كرة القدم، تتميز القناة ببث مباشر للمباريات المحلية والدولية بجودة عالية، كما تمتلك حقوق بث الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، بالإضافة إلى بث مباريات الأندية المصرية في البطولات القارية، لذلك سوف نطلعكم على تردد قناة أون تايم سبورت خلال السطور التالية.

تردد قناة أون تايم سبورت

تعتبر قناة أون سبورت من أفضل القنوات الرياضية التي تهتم بعرض محتوى رياضي مميز، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي:

تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات:

On Time Sport 1:

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

On Time Sport 2:

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

On Time Sport 3:

التردد: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي

يمكن متابعة قناة أون تايم سبورت عبر البث الأرضي داخل مصر، حيث يتيح للمشاهدين متابعة مباريات حصرية مثل دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية:

التردد الرقمي: UHF

التردد التماثلي: UHF

طريقة استقبال القناة الأرضية

يمكنك استقبال القناة عبر البث الأرضي من خلال اتباع الخطوات التالية:

فصل جهاز الريسيفر عن التلفاز.

تركيب إريال هوائي بالتلفزيون.

الدخول إلى قائمة الإعدادات واختيار “توليف القنوات”.

بدء البحث التلقائي باستخدام التردد الرقمي UHF32 أو التردد التماثلي UHF

انتظار تحميل القناة وتثبيتها.

مميزات قناة أون تايم سبورت

تتضمن القناة على العديد من المميزات التي تجعلها القناة الأفضل، للتعرف على هذه المزايا، تابع فيما يلي: