الكرة في ملعبك.. ثبت الآن تردد أون تايم سبورت 2025 بجودة HD علشان تستمتع بكل لقطة

تعتبر قناة أون تايم سبورت من أبرز القنوات الرياضية في مصر والوطن العربي، حيث تقدم محتوى رياضي، كما تبث أهم مباريات كرة القدم، تتميز القناة ببث مباشر للمباريات المحلية والدولية بجودة عالية، كما تمتلك حقوق بث الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، بالإضافة إلى بث مباريات الأندية المصرية في البطولات القارية، لذلك سوف نطلعكم على تردد قناة أون تايم سبورت خلال السطور التالية.
تردد قناة أون تايم سبورت
تعتبر قناة أون سبورت من أفضل القنوات الرياضية التي تهتم بعرض محتوى رياضي مميز، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي:
تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات:
On Time Sport 1:
- التردد: 10853.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
On Time Sport 2:
- التردد: 10853.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
On Time Sport 3:
- التردد: 12303.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي
يمكن متابعة قناة أون تايم سبورت عبر البث الأرضي داخل مصر، حيث يتيح للمشاهدين متابعة مباريات حصرية مثل دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية:
- التردد الرقمي: UHF
- التردد التماثلي: UHF
طريقة استقبال القناة الأرضية
يمكنك استقبال القناة عبر البث الأرضي من خلال اتباع الخطوات التالية:
- فصل جهاز الريسيفر عن التلفاز.
- تركيب إريال هوائي بالتلفزيون.
- الدخول إلى قائمة الإعدادات واختيار “توليف القنوات”.
- بدء البحث التلقائي باستخدام التردد الرقمي UHF32 أو التردد التماثلي UHF
- انتظار تحميل القناة وتثبيتها.
مميزات قناة أون تايم سبورت
تتضمن القناة على العديد من المميزات التي تجعلها القناة الأفضل، للتعرف على هذه المزايا، تابع فيما يلي:
- تتميز القناة بتغطية رياضية شاملة، حيث تقدم استوديوهات تحليلية قبل وبعد كل مباراة.
- برامج حوارية بمشاركة نجوم رياضيين سابقين، بالإضافة إلى تقارير ميدانية تغطي آخر أخبار الفرق واللاعبين.
- القناة لا تقتصر على كرة القدم فقط، بل تقدم محتوى رياضي متنوع يشمل مختلف الألعاب الرياضية.
- هذه الميزات جعلت قناة أون تايم سبورت القناة المفضلة للعديد من عشاق الرياضة في مصر والعالم العربي.