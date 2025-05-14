احذفهم بسرعة من تليفونك.. تحذير هام وعاجل من 10 تطبيقات مشهورة غير آمنة على صورك ورسايل الواتساب

الكثير من الأفراد يتخوفون على رسائلهم وصورهم، وذلك لأن هناك خصوصية كبيرة على الرسائل والصور، لذلك فقد كشفت مجموعة من التقارير التقنية الحديثة عن بعض التطبيقات التي ينصح الخبراء بحذفها على الفور من الهاتف الذكي، حتى وإن كانت هذه التطبيقات متاحة على المتاجر الرسمية، وذلك لأنها تمثل خطر بالغ على الخصوصية التي يتمتع بها المستخدمون، وقد جاء هذا التحذير حتى يتمكن المستخدمون من الحذر من بعض التطبيقات، وبالتالي لا يقودهم استخدامها إلى اختراق خصوصيتهم.

احذف هذه التطبيقات من هاتفك فورا

بناء على ما جاء في تقارير شركات الأمن السيبراني المتخصصين، فإن بعض التطبيقات تطلب من المستخدم أذونات مريبة، من بينها الوصول إلى الميكروفون والكاميرا، على الرغم من أن الوظائف الأساسية لهذه التطبيقات لا تستدعي الحصول على تلك الأذونات، وبالتالي فإن ذلك يشير إلى نية خفية في جمع بيانات شخصية عن المستخدم والتجسس عليها، لذلك أعددنا لكم قائمة تتضمن التطبيقات المحظور استخدامها، وهم كالآتي:

Privee Talk.

MeetMe.

Let’s Chat.

Quick Chat.

Rafaqat.

Chit Chat.

YoohooTalk.

TikTalk.

Hello Chat.

Nidus.

تحذير هام لمستخدمي واتساب

أطلقت شركات الأمن السيبراني تحذير قوي اللهجة لمستخدمي تطبيق واتساب، وقد حذرت من أن تنزيل أو استخدام التطبيقات النسخ غير الرسمية من التطبيق الأصلي، من بينها واتساب بلس أو واتساب الذهبي أو أي نوع آخر من واتساب، عليهم الحذر من الأذونات التي يتطلبها التطبيق.

وقد أكدت التقارير بأن تلك النسخ غير تابعة لشركة ميتا المالكة الأساسية لتطبيق واتساب الأصلي، وأن استخدام مثل هذه التطبيقات يعرض الحساب للحظر بصورة مفاجئة دون أي إنذار سابق، وقد طالب الأمن السيبراني المواطنين بالاكتفاء بالتطبيق الرسمي فقط وتحميله من المتاجر الرسمية الموجودة على الهواتف، وذلك لحماية البيانات ومنع اختراقها أو التجسس عليها.