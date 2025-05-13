شوف تليفونك فيهم ولا لأ؟ واتساب يتوقف عن العمل على ملايين الأندرويد خلال الساعات القادمة

أعلنت شركة ميتا المالكة لتطبيق واتساب المخصص للمراسلة الفورية في خطوة هامة تهدف من خلالها إلى تحسين أداء التطبيق وتعزيز أمان المستخدمين، وقد أكدت أن التطبيق سيتوقف عن دعم مجموعة من هواتف الآيفون القديمة، وذلك اعتبارا من شهر مايو 2025 في خطوة غير مسبوقة من الإجراءات التقنية التي قد تجعل الكثير من المستخدمين يفكرون في تحديث الأجهزة التي يمتلكونها أو استبدالها بأخرى جديدة، وذلك من أجل عمل واتساب عليها بشكل جيد وفعّال، لذلك أعددنا لكم تقريرامفصل يوفر جميع التفاصيل التي يحتاج إليها مستخدمو الآيفون.

ما هي الأجهزة المتأثرة بتحديث واتساب

بدءا من الموعد الذي تم تحديده من قبل شركة ميتا المالكة لتطبيق واتساب للمراسلة الفورية، فإنه لن يعمل التطبيق على معظم نسخ واتساب بالإصدارات الأقدم من آيفون 15.1، ومن ثم فإن هذا الطراز سيكون خارج نطاق الدعم، كما حدث مع آيفون 6 وآيفون 5 إس وأيضا آيفون 6 بلس.

الجدير بالملاحظة أنه لن يقتصر الإيقاف على النسخة الأساسية من التطبيق فقط، بل سيشمل ذلك واتساب للأعمال، وبالتالي فإن هذا يعتبر تحديًا إضافيًا لمن يمتلكون مشاريع صغيرة ويعتمدون عليها في التواصل مع العملاء.

كذلك سًيتوقف التطبيق عن العمل على الأجهزة التي تستخدم الإصدار التجريبي من خلال TestFlight، ولذلك ينبغي على جميع المستخدمين توقّي الحظر وتحديث الهواتف في حال كانت موجودة ضمن القائمة التي سيطبق عليها هذا التحديث.

الهدف من قرار واتساب

أوضحت شركة ميتا أن هذا القرار يأتي ضمن الخطة المستمرة للتحديثات التقنية التي تهدف من خلالها الشركة إلى تحسين تجربة المستخدم وتعزيز أداء التطبيق، بالإضافة لأنها تحرص على رفع مستوى الأمان من خلال هذه الإجراءات.

كذلك تحرص الشركة على أن يتخلى المستخدم عن الأجهزة التي لا تمتلك المواصفات لمواكبة المميزات الحديثة، ومن المتوقع أن هذا القرار سيشمل مجموعة من الأجهزة الإضافية مستقبلا.