خليهم يسيبوا التابلت.. حدث تردد طيور الجنة على أغاني ممتعة ومفرحة طول اليوم

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أهم القنوات التي تقدم محتوى هادف ومفيد للأطفال في عمر مبكر، حيث تحرص القناة على توفير برامج تمزج بين التعليم والترفيه، كما تحرص على تعليم الأطفال القيم والمبادئ الأخلاقية، بالإضافة إلى أن قناة طيور الجنة لديها القدرة على منح الأطفال الفرصة في تعلم العادات والتقاليد العربية، لذلك يهتم جميع الآباء بتنزيل القناة على الأجهزة لدينا حتى يتمكن أبناؤهم من الاستمتاع بكل ما تعرضه القناة.

قناة طيور الجنة على نايل سات

التردد: 11393.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: ¾.

الجودة: HD.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/2.

الجودة: HD.

طريقة تحميل القناة على أجهزة الاستقبال

يمكن تنزيل القناة بسهولة على أجهزة الاستقبال حتى يتمكن المشاهد الصغير من متابعة كل ما تعرضه القناة بدقة وجودة عالية، لذلك ينبغي اتباع الخطوات التالية:

الضغط على خيار القائمة باستخدام الريموت كنترول.

التوقف بعد ذلك إلى قائمة الإعدادات في جهاز الرسيفر.

التحديد على إعداد إضافة قناة جديدة من إعدادات البرنامج.

إضافة جميع بيانات القناة بدقة مع ضرورة التأكد من صحتها.

التحديد بعد ذلك على خيار بحث حتى يتم تنزيل القناة يدوي.

الانتظار حتى يكتمل البحث وتظهر القناة على الشاشة ثم الضغط على خيار حفظ التغييرات.

مميزات قناة طيور الجنة

تمتلك قناة طيور الجنة مجموعة من الخصائص والمميزات التي تتمثل في الآتي: