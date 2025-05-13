الكبدة الإسكندراني مع الخلطة السرية جربها وهتشكرنا.. طريقة عمل الكبده الاسكندراني زي المحلات بمكونات بسيطة ومتوفرة

تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة عمل الكبده الاسكندراني، تعتبر الكبدة من الأطباق الشعبية الشهيرة في مصر وهي تحظى بشعبية كبيرة في الأحياء الشعبية بفضل طعمها المميز وسهولة تحضيرها، ومن أشهر طرق تحضير الكبدة التي يفضلها الكثيرون هي “الكبدة الإسكندراني” التي تتميز برائحتها الشهية وطعمها الفريد، تحظى هذه الطريقة بشعبية واسعة بفضل المذاق الرائع الذي يجذب محبي الكبدة، تعد هذه الوصفة من أسهل وأشهر طرق تحضير الكبدة في المنزل حيث يمكن تحضيرها باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل مما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاء سريع ولذيذ.

طريقة عمل الكبده الاسكندراني

إليكم طريقة عمل الكبده الاسكندراني:

المكونات:

500 جرام كبدة

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

4 فصوص ثوم مفروم

1 حبة فلفل أخضر حار مفروم

1 حبة فلفل أخضر حلو مفروم

1 حبة بصل مفروم ناعم

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة

1 ملعقة صغيرة بابريكا

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملح حسب الرغبة

1/2 كوب مرقة (يمكن استخدام ماء إذا لم يتوفر)

1/2 ملعقة صغيرة شطة

1/2 ملعقة صغيرة كركم

طريقة التحضير: