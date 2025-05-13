الكبدة الإسكندراني مع الخلطة السرية جربها وهتشكرنا.. طريقة عمل الكبده الاسكندراني زي المحلات بمكونات بسيطة ومتوفرة

تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة عمل الكبده الاسكندراني، تعتبر الكبدة من الأطباق الشعبية الشهيرة في مصر وهي تحظى بشعبية كبيرة في الأحياء الشعبية بفضل طعمها المميز وسهولة تحضيرها، ومن أشهر طرق تحضير الكبدة التي يفضلها الكثيرون هي “الكبدة الإسكندراني” التي تتميز برائحتها الشهية وطعمها الفريد، تحظى هذه الطريقة بشعبية واسعة بفضل المذاق الرائع الذي يجذب محبي الكبدة، تعد هذه الوصفة من أسهل وأشهر طرق تحضير الكبدة في المنزل حيث يمكن تحضيرها باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل مما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاء سريع ولذيذ.
طريقة عمل الكبده الاسكندراني
إليكم طريقة عمل الكبده الاسكندراني:
المكونات:
- 500 جرام كبدة
- 2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن
- 4 فصوص ثوم مفروم
- 1 حبة فلفل أخضر حار مفروم
- 1 حبة فلفل أخضر حلو مفروم
- 1 حبة بصل مفروم ناعم
- 1 ملعقة صغيرة كمون
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
- 1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة
- 1 ملعقة صغيرة بابريكا
- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
- ملح حسب الرغبة
- 1/2 كوب مرقة (يمكن استخدام ماء إذا لم يتوفر)
- 1/2 ملعقة صغيرة شطة
- 1/2 ملعقة صغيرة كركم
طريقة التحضير:
- اغسلي الكبدة جيدًا وقطعيها إلى شرائح رفيعة، يمكنك أيضًا نقعها في القليل من الخل والماء لمدة 10 دقائق لتقليل أي رائحة غير محببة.
- سخني الزيت أو السمن في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.
- أضيفي البصل المفروم وقلبي حتى يذبل ويتحمر قليلًا.
- أضيفي الثوم المفروم والفلفل الحار والفلفل الحلو وقلبي جيدًا حتى يتصاعد العطر ويصبح المزيج ناعمًا.
- ضيفي الكمون، الكزبرة الجافة، البابريكا، الفلفل الأسود، الشطة (إذا كنت تحبين الطعم الحار)، الكركم (إذا كنت تفضلين النكهة المميزة له) وقلبي المكونات حتى تمتزج التوابل مع باقي المكونات.
- أضيفي شرائح الكبدة إلى المقلاة وقلبيها جيدًا مع التوابل، حتى تتشبع النكهة.
- أضيفي مرقة الدجاج أو الماء واتركي المزيج على نار هادئة لمدة 10-15 دقيقة حتى تتسرب النكهات وتصبح الكبدة طرية مع التأكد من أن الكبدة لا تصبح جافة.
- في النهاية أضيفي عصير الليمون والملح حسب الرغبة وقلبي المزيج قليلًا.
التقديم:
- قدمي الكبدة الإسكندراني ساخنة مع الخبز البلدي أو الأرز أو حتى مع طبق من البطاطس المقلية.