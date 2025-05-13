هلًّا بمرتبات مايو.. موعد صرف مرتبات مايو 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور

يعد موعد صرف مرتبات مايو 2025 من الموضوعات الأكثر بحثًا في الوقت الحالي بعد إعلان وزارة المالية عن الجدول الزمني الرسمي لصرف الرواتب لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، هذا الأمر أثار اهتمام الموظفين بشكل كبير خاصة مع التوقعات المتعلقة بالزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية والتي تهدف إلى دعم دخل المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، تأتي هذه الزيادة في إطار التوجيهات الرئاسية المستمرة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور في محاولة لتحسين الوضع المالي للأسر المصرية.

موعد صرف مرتبات مايو 2025

أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 ليبدأ اعتبارًا من يوم 22 أبريل بدلًا من الموعد المعتاد الذي يكون في 24 من كل شهر، ووفقًا للجدول الزمني الجديد خصصت الوزارة خمسة أيام لصرف الرواتب تليها ثلاثة أيام مخصصة لصرف المتأخرات والمستحقات المالية الخاصة بالعاملين، هذا التعديل جاء ضمن خطة منسقة تهدف إلى تنظيم عملية الصرف بما يتناسب مع حجم العمل في مختلف الجهات الحكومية ويراعي التسهيل على الموظفين وتوفير الوقت لإتمام كافة الإجراءات المالية بفعالية.

جدول الحد الأدنى للأجور في مايو 2025

أعلنت وزارة المالية عن تفاصيل جدول الحد الأدنى للأجور الذي سيطبق بدءًا من مايو 2025 والذي يختلف حسب الدرجة الوظيفية للموظفين في الجهاز الإداري للدولة، تبدأ المرتبات من 6000 جنيه للدرجة السادسة وتصل إلى 12200 جنيه للدرجة الممتازة أو ما يعادلها، تهدف هذه الزيادة إلى تحسين الوضع المالي للعاملين في القطاع الحكومي مما سيسهم بشكل كبير في تخفيف العبء المالي على الموظفين.

وفيما يلي تفاصيل جدول الحد الأدنى للأجور حسب الدرجات الوظيفية: