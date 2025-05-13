افتحه بآمان يازوول.. لينك فعال لفتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 واهم الشروط المطلوبة

يعد بنك الخرطوم واحدا من أعرق وأكبر المصارف في السودان، ويقدم خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات العصر الرقمي بفضل انتشاره الواسع في جميع ولايات السودان، أصبح بإمكان الأفراد سواء داخل البلاد أو خارجها إدارة حساباتهم بكل سهولة عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفروع هذه الخدمة تتيح إنجاز المعاملات المالية والتجارية على مدار الساعة بكل أمان وسرعة.

خطوات فتح حساب إلكتروني في بنك الخرطوم 2025

لمن يرغب في فتح حساب جديد عبر الإنترنت باستخدام رقم الجواز، يمكن اتباع الخطوات التالية بكل سهولة:

التوجه إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم عبر شبكة الإنترنت اختيار لغة التصفح المفضلة سواء العربية أو الإنجليزية من الصفحة الرئيسية، الدخول إلى قسم “الخدمات الإلكترونية”، ثم اختيار “فتح حساب أون لاين” تحديد نوع الحساب المطلوب فتحه وفق احتياجاتك (حساب جاري، حساب توفير، حساب استثماري…) تعبئة جميع البيانات الشخصية المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة رفع المستندات الرسمية بشكل إلكتروني كما هو موضح في استمارة التسجيل الموافقة على الشروط والأحكام، ثم الضغط على زر “إرسال الطلب” لإتمام العملية

المستندات والشروط اللازمة لفتح الحساب

لضمان قبول الطلب بنجاح، ينبغي استيفاء بعض الشروط وتوفير المستندات التالية: