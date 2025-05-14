“اكتشف عالم الطبيعة”…استقبل تردد قناة “ناشيونال جيوغرافيك 2025” وتابع أجمل وثائق الطبيعة والحيوانات

قناة ناشيونال جيوغرافيك تعد من أهم الوجهات لمحبي المغامرات والمعرفة، إذ تأخذ المشاهدين في جولات مذهلة حول العالم عبر محتوى وثائقي ممتع وثري تحظى هذه القناة بشعبية واسعة في الوطن العربي لما تقدمه من برامج متنوعة تناسب جميع الاهتمامات في هذا الدليل سنعرض الترددات المحدثة لعام 2025 حتى تتمكن من متابعتها بجودة ممتازة وبدون انقطاع.

الترددات المحدثة لقناة ناشيونال جيوغرافيك 2025

لضمان مشاهدة سلسة وواضحة، يمكن استقبال القناة عبر أقمار نايل سات وعرب سات من خلال الترددات التالية:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات (جودة HD)

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات (جودة SD)

التردد: 11226

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

محتوى قناة ناشيونال جيوغرافيك المتنوع

تتميز القناة بباقة من البرامج التي تناسب أذواق الجميع، ومن أبرز ما تعرضه:

وثائقيات علمية : تغوص في أعماق العلوم، الفضاء، والتكنولوجيا بطرق مبسطة ومشوقة

: تغوص في أعماق العلوم، الفضاء، والتكنولوجيا بطرق مبسطة ومشوقة برامج بيئية : تستعرض الحياة البرية، الكوارث الطبيعية، وتأثيرات تغير المناخ

: تستعرض الحياة البرية، الكوارث الطبيعية، وتأثيرات تغير المناخ برامج تاريخية : تقدم قصص حضارات قديمة، أحداث تاريخية مهمة، وأسرار الماضي الغامضة

: تقدم قصص حضارات قديمة، أحداث تاريخية مهمة، وأسرار الماضي الغامضة عالم المغامرات: تأخذ المشاهدين في رحلات لاكتشاف ثقافات الشعوب وتجارب السفر حول العالم

متعة المشاهدة مستمرة

بضبط الترددات الصحيحة والاستفادة من جودة الصورة العالية، يمكنك الاستمتاع بتجربة وثائقية مميزة مع ناشيونال جيوغرافيك طوال العام فهي نافذتك إلى عالم مليء بالمغامرة والمعرفة.