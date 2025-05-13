الزحف الأحمر مستمر.. موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة في الدوري الممتاز

يتواصل اهتمام جماهير كرة القدم خصوصًا عشاق فريق الأهلي بالبحث عن موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025، ويظهر محبو “المارد الأحمر” داخل مصر وخارجها شغفًا كبيرًا بمعرفة توقيت اللقاء والقنوات الناقلة له، وذلك في إطار متابعتهم المستمرة لمسيرة الفريق في البطولة المحلية تأتي هذه المباراة ضمن سلسلة من اللقاءات التي تحظى بترقب واسع لما تحمله من أهمية في سباق المنافسة على اللقب.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

يستعد فريق الأهلي لمواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025 في لقاء يقام على أرضية ستاد المقاولون العرب عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتعد هذه المباراة من المحطات البارزة في مشوار الفريقين هذا الموسم حيث يطمح الأهلي إلى مواصلة سلسلة انتصاراته وتأكيد تفوقه في المرحلة الحاسمة من الدوري المصري الممتاز بينما يسعى سيراميكا للخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب وتمنحه دفعة معنوية في قادم الجولات.

ويخوض الأهلي اللقاء بثقة عالية بعد الأداء القوي الذي قدمه في مباراته الأخيرة أمام المصري البورسعيدي والتي انتهت بفوز مثير بنتيجة 4-2، وقد شهدت تلك المواجهة تألق عدد من نجوم الفريق من بينهم محمود عبد المنعم “كهربا”، ومحمد مجدي “أفشة”، ومروان عطية، حيث ظهر الفريق بشكل منظم على المستوى الدفاعي إلى جانب فاعلية هجومية واضحة تعكس جاهزيته لمواصلة المنافسة على لقب الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

يمكن لجماهير الأهلي في جميع أنحاء العالم متابعة مباراة الفريق المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز عبر البث المباشر الذي تقدمه شبكة قنوات أون سبورتس، المباراة ستكون متاحة على القناة المفتوحة والمجانية ON SPORTS 1 مما يتيح للمشجعين فرصة متابعة الحدث الرياضي الكبير من خلال شاشات التلفاز دون الحاجة للاشتراك المدفوع.