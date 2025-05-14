“هتقبضي كل شهر”.. لينك فعال للتسجيل في “منحة المرأة الماكثة في البيت 2025” عبر الوكالة الوطنية للتشغيل وأهم الشروط المطلوبة

كشفت وزارة التضامن الوطني في الجزائر عن انطلاق التسجيل للاستفادة من منحة المرأة الماكثة في البيت لعام 2025، وهي مبادرة تهدف إلى تقديم دعم مالي شهري للنساء غير العاملات بمختلف ولايات البلاد تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وطنية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات النسوية الأكثر احتياجًا.

مزايا منحة المرأة الماكثة 2025

تخصص هذه المنحة للسيدات اللاتي لا يشغلن وظائف في القطاعين العام أو الخاص، وتشمل الأرامل، المطلقات، وربات البيوت اللاتي لا يمتلكن دخلا ثابتا يتم تحويل المبالغ مباشرة إلى الحساب البنكي أو البريدي للمستفيدات، وتختلف قيمة المنحة حسب عدد أفراد الأسرة والوضع الاجتماعي للمتقدمة.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة

الدخول إلى البوابة الإلكترونية الرسمية ” الوكالة الوطنية للتشغيل ” عبر الهاتف المحمول أو الحاسوب.

إنشاء حساب جديد باستخدام رقم الهوية الوطنية والبريد الإلكتروني الشخصي.

ملء الاستمارة الإلكترونية بكافة البيانات المطلوبة.

رفع المستندات والوثائق اللازمة بصيغة PDF أو صور واضحة.

إرسال الطلب إلكترونيًا وانتظار تأكيد.

التسجيل عبر رسالة نصية أو البريد الإلكتروني.

المستندات المطلوبة للتسجيل

بطاقة تعريف وطنية سارية الصلاحية.

شهادة إقامة تثبت مكان السكن داخل نفس الولاية.

شهادة عدم ممارسة عمل أو تصريح شرفي يؤكد عدم وجود وظيفة.

شهادة عائلية إذا كانت المتقدمة لديها أطفال.

رقم حساب بنكي أو بريدي باسم المتقدمة لاستلام المنحة.

شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة