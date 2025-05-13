رجّع البسمة لولادك.. تردد قناة كراميش على النايل سات والعرب سات 2025

يبحث الكثير عن تردد قناة كراميش على النايل سات والعرب سات 2025، حيث تعد قناة كراميش من القنوات الرائدة في عالم إعلام الطفلى إذ تقدم مزيجًا مميزًا يجمع بين الترفيه والتعلم في إطار ممتع وآمن، تركز القناة على إنتاج وعرض محتوى متنوع يراعي احتياجات الأطفال وينسجم مع تطلعات الأسر الباحثة عن وسيلة تجمع بين الفائدة والتسلية، بجودة بث عالية ومحتوى مدروس توفر كراميش بيئة محفزة تساعد على تنمية القدرات الذهنية والحركية للأطفال من خلال برامج وأناشيد تعليمية مشوقة، ويعد هذا التوجه سببًا رئيسيًا في جذب شريحة واسعة من الأطفال الذين يجدون في القناة مصدرًا للمتعة والتعلم في آنٍ واحد.

تردد قناة كراميش على النايل سات والعرب سات 2025

إليكم تردد قناة كراميش على النايل سات والعرب سات 2025:

تردد قناة كراميش على نايل سات

التردد: 11315

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

تردد قناة كراميش على عرب سات

التردد: 11390

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

محتوى قناة وناسة

أناشيد وأغاني أطفال

تقدم القناة باقة من الأناشيد الهادفة والممتعة التي تركز على الأخلاق والقيم مثل الصدق، التعاون، النظافة، وحب الأسرة.

تعرض الأناشيد بأسلوب إيقاعي وألوان جذابة تشد انتباه الأطفال وتحفزهم على التفاعل والغناء.

برامج تعليمية مبسطة

تعليم الحروف والأرقام والألوان والأشكال بطريقة مرحة.

برامج تساعد الأطفال على تعلم اللغة العربية ومهارات النطق الأساسية.

تعليم مبادئ الحساب والقراءة بأسلوب ممتع يناسب المراحل المبكرة.

عروض ترفيهية وتمثيلية

فقرات فيها شخصيات محببة للأطفال تقدم قصصًا قصيرة فيها عبر ومواقف حياتية.

عروض تمثيلية تتناول مواقف تربوية بطريقة مرحة.

أنشطة وفقرات تفاعلية