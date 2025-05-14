هتتأجل ام لا!!.. حقيقة تأجيل الحلقة 192 من مسلسل عثمان وأبرز الاحداث الجديدة

يواصل مسلسل قيامة عثمان خطف الأنظار كأحد أبرز الإنتاجات الدرامية التاريخية التي تحظى بشعبية جارفة في الوطن العربي والعالم يجمع العمل بين أحداث ملحمية مشوقة وتصوير دقيق لتاريخ نشأة الدولة العثمانية، مما يجعل جمهوره في حالة ترقب دائم مع كل حلقة جديدة.

قصة تدور حول تأسيس إمبراطورية عظيمة

يركز المسلسل على رحلة عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية، حيث يناضل في وجه الصراعات الداخلية والخارجية لتوحيد القبائل وتأسيس دولة قوية تتخلل الحلقات معارك طاحنة، خيانات داخلية، وتحالفات استراتيجية، مما يمنح المشاهدين جرعة عالية من الإثارة والتشويق.

حقيقة تأجيل الحلقة

بالرغم من عدم صدور إعلان رسمي حتى اللحظة، تداولت بعض المصادر أن الحلقة 192 من مسلسل “المؤسس عثمان” قد تُؤجل، وذلك لاحتمال تعارض موعد عرضها مع نهائي كأس تركيا، الذي ستقوم قناة ATV بنقله مباشرة في نفس توقيت بث المسلسل المعتاد.

موعد عرض الحلقة 192 والقنوات الناقلة

الحماس يتضاعف مع اقتراب عرض الحلقة 192، والتي ستعرض في المواعيد التالية:

قناة ATV التركية: الأربعاء الساعة 9:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية

الأربعاء الساعة 9:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية قناة الفجر الجزائرية: الخميس الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

الخميس الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية كما يمكن متابعة الحلقات بجودة عالية عبر المنصات الرقمية التي تتيح عرض المسلسل مترجما للمشاهد العربي.

أحداث نارية في الحلقة 192

الحلقة الجديدة تعد بجرعة مكثفة من الإثارة، إذ سيواجه عثمان أعداء جدد يسعون لإسقاطه بشتى الطرق وخلال إحدى المعارك الضارية، يصاب المحارب تورغوت ويقع أسيرا، مما يثير قلق حلفائه حول مصيره القادم وفي مشاهد أخرى، يخوض عثمان مواجهات قوية ضد المغول والخونة داخل قبيلته، في محاولة للحفاظ على وحدة قبيلته وبناء دولته المنشودة هذه التطورات تحمل قرارات مصيرية قد تغير مجرى الأحداث بشكل جذري.