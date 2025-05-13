“بأحلى الأصوات”.. استقبل تردد القنوات الناقلة لتكبيرات العيد 2025 بجودة عالية

مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، بدأ الكثير من الأشخاص في مصر والعالم العربي بالبحث عن القنوات التي تبث تكبيرات العيد، رغبة في الاستمتاع بالأجواء الروحانية ونشر الأجواء الإيمانية داخل البيوت والشوارع والمساجد هذه التكبيرات تعزز من روحانيات العيد وتساهم في تعظيم شعائر الإسلام، خاصة في أيامه المباركة توجد مجموعة من القنوات التلفزيونية التي تخصص بثها لنقل تكبيرات عيد الأضحى على مدار اليوم طوال فترة العيد، بداية من فجر يوم عرفة وحتى نهاية أيام التشريق من أبرز هذه القنوات: القناة الأولى المصرية، قناة السعودية قرآن التي تنقل الأجواء مباشرة من الحرم المكي، بالإضافة إلى قناة الناس، وقناة السعودية سنة.

ترددات القنوات الناقلة لتكبيرات عيد الأضحى 2025

اسم القناة التردد الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ مصر الأولى 11765 أفقي (H) 5/6 قناة الناس 12054 عمودي (V) 5/6 السعودية قرآن 12015 عمودي (V) 3/4 السعودية سنة 12558 عمودي (V) 5/6

كيفية إضافة قنوات تكبيرات العيد على جهاز التلفزيون

لضبط القنوات بسهولة على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر “Menu” من جهاز التحكم عن بعد. اختر قسم الإعدادات ثم اتجه إلى خيار التركيب أو التثبيت اليدوي. حدد القمر الصناعي “نايل سات”. أدخل بيانات القناة المطلوبة (التردد، الاستقطاب، ومعامل الترميز) بدقة. اضغط على خيار البحث، ثم احفظ القنوات الجديدة بعد انتهاء البحث.

بهذه الخطوات البسيطة ستتمكن من الاستمتاع بتكبيرات عيد الأضحى من منزلك بسهولة طوال أيام العيد ونشر الأجواء الإيمانية بين الأهل والأصدقاء ولا يقتصر الأمر على المنازل فقط، بل يمكن تشغيل هذه القنوات في المحلات والمقاهي والمكاتب.