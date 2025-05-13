التعليم واللعب في قناة واحدة.. تردد قناة وناسة للأطفال على النايل سات والعرب سات 2025 وكيفية ضبط القناة على جهاز الاستقبال

يبحث الكثير عن تردد قناة وناسة، تعد قناة وناسة للأطفال واحدة من القنوات الرائدة في عالم الطفل إذ نجحت في تحقيق توازن فريد بين الترفيه الهادف والتعليم الممتع، تقدم القناة باقة متنوعة من البرامج التي تواكب احتياجات الأطفال وتطلعات أسرهم في الوطن العربي حيث تُعنى بتقديم محتوى يدمج بين الفائدة والتسلية ويصاغ بأسلوب جذاب يلائم الفئات العمرية المختلفة، كما تسعى القناة إلى تعزيز قدرات الأطفال الذهنية والاجتماعية من خلال عروض مصممة بعناية تشجع على التفاعل والتعلم بطريقة مرحة ومبتكرة.

تردد قناة وناسة للأطفال على النايل سات والعرب سات 2025

إليكم تردد قناة وناسة للأطفال على النايل سات والعرب سات 2025:

تردد قناة وناسة للأطفال 2025 على نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة وناسة للأطفال 2025 على عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

كيفية ضبط قناة وناسة للأطفال على جهاز الاستقبال

لضبط قناة وناسة للأطفال على جهاز الاستقبال اتبع الخطوات التالية بطريقة مبسطة ودقيقة: