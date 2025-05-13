تحديث مايو.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025 على النايل سات والعرب 

المصري تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
تحديث مايو.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025 على النايل سات والعرب 
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد

يعتبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد قناة واحدة من القنوات الوثائقية الرائدة على مستوى العالم، حيث تقدم مزيجا فريدا من المحتوى المعرفي والترفيهي حيث يشمل مجالات متنوعة كالعلم و الطبيعة و التاريخ والثقافة، بالإضافة إلى مغامرات استكشاف العالم من زوايا مختلفة و تتميز القناة بإنتاجها لبرامج وثائقية عالية الجودة تستهدف شريحة واسعة من المشاهدين، ما جعلها وجهة أساسية لكل من يبحث عن المعرفة والمتعة في آن واحد و تتمتع القناة بشعبية واسعة بين المشاهدين العرب.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد

أفضل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025 على نايل سات كالتالي:

  • تردد FHD عالي الجودة:
  • التردد: 11411 ميجاهرتز.
  • الاستقطاب: أفقي H.
  • معدل الترميز: 30000.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
  • الجودة: HD/FHD.
  • تردد SD جودة قياسية:
  • التردد: 11226 ميجاهرتز.
  • الاستقطاب: أفقي H.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
  • الجودة: SD.

تردد ناشيونال جيوغرافيك 2025 على عرب سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد  2025 على عرب سات كالآتي:

  • التردد عالي الجودة (FHD):
  • التردد: 11804 ميجاهرتز.
  • الاستقطاب: أفقي H.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
  • الجودة: HD/FHD.

كيفية ضبط تردد ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال

أفضل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025 على الأقمار الصناعية وللضبط والخطوات كالآتي:

  • اضغط على زر Menu أو القائمة في جهاز التحكم عن بعد.
  • من القائمة، حدد القمر الصناعي المناسب نايل سات أو عرب سات.
  • اختر البحث اليدوي أو إضافة قناة، ثم أدخل التردد و الاستقطاب و معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.
  • اضغط على بحث أو Scan وانتظر حتى يعثر الجهاز على القناة.
  • بمجرد الانتهاء من البحث، اضغط على حفظ ليتم إضافة القناة إلى قائمة القنوات.
معلومات الكاتب
المصري

تعليقات

عاجل
“بالرقم الوطني وبس” خطوات فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 بكل سهولة والشروط المطلوبة