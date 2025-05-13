تحديث مايو.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025 على النايل سات والعرب 

يعتبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد قناة واحدة من القنوات الوثائقية الرائدة على مستوى العالم، حيث تقدم مزيجا فريدا من المحتوى المعرفي والترفيهي حيث يشمل مجالات متنوعة كالعلم و الطبيعة و التاريخ والثقافة، بالإضافة إلى مغامرات استكشاف العالم من زوايا مختلفة و تتميز القناة بإنتاجها لبرامج وثائقية عالية الجودة تستهدف شريحة واسعة من المشاهدين، ما جعلها وجهة أساسية لكل من يبحث عن المعرفة والمتعة في آن واحد و تتمتع القناة بشعبية واسعة بين المشاهدين العرب.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد

أفضل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025 على نايل سات كالتالي:

تردد FHD عالي الجودة:

التردد: 11411 ميجاهرتز.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD/FHD.

تردد SD جودة قياسية:

التردد: 11226 ميجاهرتز.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

تردد ناشيونال جيوغرافيك 2025 على عرب سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025 على عرب سات كالآتي:

التردد عالي الجودة (FHD):

التردد: 11804 ميجاهرتز.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD/FHD.

كيفية ضبط تردد ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال

أفضل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025 على الأقمار الصناعية وللضبط والخطوات كالآتي: