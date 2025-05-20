فرحي أطفالك في الإجازة.. تردد قناة طيور الجنة 2025 وخطوات تنزليها خطوة بخطوة 

تعتبر قناة طيور الجنة من أبرز وأشهر القنوات العربية المخصصة للأطفال، حيث نجحت منذ انطلاقها في كسب قلوب ملايين المشاهدين في مختلف أنحاء الوطن العربي و تتميز القناة بتقديم محتوى تربوي وترفيهي مميز، يسعى لغرس القيم الإسلامية والأخلاقية في نفوس الأطفال بطريقة شيقة وممتعة، حيث تسعى بتقديم تردد قناة طيور الجنة 2025 و بشكل مستمر لتقديم محتوى يواكب تطلعات الأطفال وأولياء الأمور مما يجعلها وجهة ترفيهية وتعليمية آمنة تجمع بين المتعة والفائدة لذلك، يعد تحديث التردد خطوة ضرورية لضمان بقاء القناة على شاشة التلفاز ضمن قائمة القنوات المحببة للأطفال.

تردد قناة طيور الجنة 2025

إليكم تردد قناة طيور الجنة 2025 و أحدث الترددات كالتالي:

تردد طيور الجنة على نايل سات:

التردد: 11258.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد طيور الجنة على عرب سات:

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

خطوات تنزيل قناة طيور الجنة على الريسيفر بسهولة

لضبط تردد قناة طيور الجنة 2025 بشكل يدوي على جهاز الاستقبال، يمكنكم اتباع الخطوات الآتية: