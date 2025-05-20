فرحي أطفالك في الإجازة.. تردد قناة طيور الجنة 2025 وخطوات تنزليها خطوة بخطوة 

تعتبر قناة طيور الجنة من أبرز وأشهر القنوات العربية المخصصة للأطفال، حيث نجحت منذ انطلاقها في كسب قلوب ملايين المشاهدين في مختلف أنحاء الوطن العربي و تتميز القناة بتقديم محتوى تربوي وترفيهي مميز، يسعى لغرس القيم الإسلامية والأخلاقية في نفوس الأطفال بطريقة شيقة وممتعة، حيث تسعى بتقديم تردد قناة طيور الجنة 2025 و بشكل مستمر لتقديم محتوى يواكب تطلعات الأطفال وأولياء الأمور مما يجعلها وجهة ترفيهية وتعليمية آمنة تجمع بين المتعة والفائدة لذلك، يعد تحديث التردد خطوة ضرورية لضمان بقاء القناة على شاشة التلفاز ضمن قائمة القنوات المحببة للأطفال.
تردد قناة طيور الجنة 2025
إليكم تردد قناة طيور الجنة 2025 و أحدث الترددات كالتالي:
- تردد طيور الجنة على نايل سات:
- التردد: 11258.
- الاستقطاب: أفقي H.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- الجودة: HD.
تردد طيور الجنة على عرب سات:
- التردد: 11310.
- الاستقطاب: عمودي V.
- معدل الترميز: 30000.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- الجودة: HD.
خطوات تنزيل قناة طيور الجنة على الريسيفر بسهولة
لضبط تردد قناة طيور الجنة 2025 بشكل يدوي على جهاز الاستقبال، يمكنكم اتباع الخطوات الآتية:
- استخدم جهاز التحكم عن بعد لفتح قائمة الإعدادات Menu في جهاز الريسيفر.
- من القائمة، اختر خيار التركيب أو Installation للانتقال إلى إعدادات القنوات.
- اختر إدخال يدوي أو Manual Installation لبدء عملية إدخال التردد يدويا.
- حدد القمر الصناعي المناسب، سواء كان نايل سات أو عرب سات بناءا على التردد الذي ترغب في ضبطه.
- أدخل التردد، الاستقطاب أفقي أو عمودي ومعدل الترميز بدقة كما هو موضح في الترددات المتاحة.
- اضغط على بحث أو Scan ليبدأ جهاز الاستقبال في البحث عن القنوات باستخدام التردد المدخل.
- بعد اكتمال البحث، سيتم العثور على قناة طيور الجنة ضمن قائمة القنوات المتاحة و قم بحفظ القناة لتظهر في قائمتك بشكل دائم.
- باتباع هذه الخطوات، ستكون قادرا على ضبط تردد قناة طيور الجنة بسهولة وضمان متابعتها بأعلى جودة.