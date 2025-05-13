بدأ العد التنازلي.. موعد عيد الأضحي في العراق 1446/2025 ومتي تبدء الإجازة ومتي تنتهي؟ 

يترقب الملايين من المسلمين حول العالم وخاصة في العراق قدوم عيد الأضحى المبارك، حيث يعد هذا العيد الثاني والأخير ضمن الأعياد الإسلامية السنوية و يحتل موعد عيد الأضحي في العراق 1446/2025 مكانة خاصة في قلوب المسلمين، إذ يجسد إحياء شعائر الله والتعبير عن التقوى والإيمان ومع اقتراب موعد العيد و تتزايد التساؤلات حول تاريخ أول أيامه حيث يسعى المسلمون لمعرفة الموعد المحدد للبدء في الاحتفالات والاستعداد لإحياء هذه المناسبة الدينية العظيمة.

موعد عيد الأضحي في العراق 1446/2025

فيما يلي تفاصيل موعد عيد الأضحي في العراق 1446/2025 وفقا للتوقعات الفلكية التي أعلنها المركز القومي للحسابات الفلكية كالتالي:

تاريخ عيد الأضحى: من المتوقع أن يصادف عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة، الموافق 6 يونيو 2025 وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، الشهر الأخير في التقويم الهجري.

يوم وقفة عرفات: يتوقع أن يكون يوم وقفة عرفات الذي يسبق عيد الأضحى، يوم الخميس 5 يونيو 2025.

بداية إجازة العيد: تبدأ إجازة عيد الأضحى لكافة العاملين والطلاب اعتبارا من يوم وقفة عرفات، مما يتيح لهم فرصة الاستعداد للاحتفال بالعيد الكبير.

مدة الإجازة: تستمر إجازة عيد الأضحى لمدة أربعة أيام لتنتهي يوم الاثنين 9 يونيو 2025.

العودة للعمل والدراسة: يعود الجميع إلى مزاولة أعمالهم ومهامهم اليومية بدءا من يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025.

موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1446/2025

فيما يلي توضيح لموقف الدول الإسلامية، بما في ذلك العراق بشأن تحديد موعد عيد الأضحي في العراق 1446/2025، مع مراعاة الأسس الشرعية والفلكية: