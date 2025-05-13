بدأ العد التنازلي.. موعد عيد الأضحي في العراق 1446/2025 ومتي تبدء الإجازة ومتي تنتهي؟ 

المصري تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
بدأ العد التنازلي.. موعد عيد الأضحي في العراق 1446/2025 ومتي تبدء الإجازة ومتي تنتهي؟ 
موعد عيد الأضحي في العراق 1446/2025

يترقب الملايين من المسلمين حول العالم وخاصة في العراق قدوم عيد الأضحى المبارك، حيث يعد هذا العيد الثاني والأخير ضمن الأعياد الإسلامية السنوية و يحتل موعد عيد الأضحي في العراق 1446/2025 مكانة خاصة في قلوب المسلمين، إذ يجسد إحياء شعائر الله والتعبير عن التقوى والإيمان ومع اقتراب موعد العيد و تتزايد التساؤلات حول تاريخ أول أيامه حيث يسعى المسلمون لمعرفة الموعد المحدد للبدء في الاحتفالات والاستعداد لإحياء هذه المناسبة الدينية العظيمة.

موعد عيد الأضحي في العراق 1446/2025

فيما يلي تفاصيل موعد عيد الأضحي في العراق 1446/2025 وفقا للتوقعات الفلكية التي أعلنها المركز القومي للحسابات الفلكية كالتالي:

  • تاريخ عيد الأضحى: من المتوقع أن يصادف عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة، الموافق 6 يونيو 2025 وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، الشهر الأخير في التقويم الهجري.
  • يوم وقفة عرفات: يتوقع أن يكون يوم وقفة عرفات الذي يسبق عيد الأضحى، يوم الخميس 5 يونيو 2025.
  • بداية إجازة العيد: تبدأ إجازة عيد الأضحى لكافة العاملين والطلاب اعتبارا من يوم وقفة عرفات، مما يتيح لهم فرصة الاستعداد للاحتفال بالعيد الكبير.
  • مدة الإجازة: تستمر إجازة عيد الأضحى لمدة أربعة أيام لتنتهي يوم الاثنين 9 يونيو 2025.
  • العودة للعمل والدراسة: يعود الجميع إلى مزاولة أعمالهم ومهامهم اليومية بدءا من يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025.

موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1446/2025

فيما يلي توضيح لموقف الدول الإسلامية، بما في ذلك العراق بشأن تحديد موعد عيد الأضحي في العراق 1446/2025، مع مراعاة الأسس الشرعية والفلكية:

  • الاعتماد على رؤية الهلال: تعتمد معظم الدول الإسلامية، ومن بينها العراق، في تحديد بداية الأشهر الهجرية على رؤية الهلال الشرعية و يتم ذلك عبر لجان مختصة تقوم باستطلاع الهلال للتحقق من ميلاده وفق الضوابط الشرعية.
  • موعد استطلاع هلال ذي الحجة: أعلنت الجهات المختصة في العراق أن عملية استطلاع هلال شهر ذي الحجة ستتم خلال الليالي الأخيرة من شهر ذي القعدة، وتحديدا في اليوم التاسع والعشرين منه مع غروب الشمس.
  • إعادة النظر في حالة تعذر الرؤية: في حال عدم ثبوت رؤية الهلال في الليلة الأولى، سيتم إعادة الاستطلاع في الليلة التالية أي يوم 30 من ذي القعدة 1446 لضمان دقة تحديد بداية الشهر.
  • الاختلاف بين الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية: على الرغم من أن الحسابات الفلكية أشارت إلى أن عيد الأضحى سيوافق يوم الجمعة 6 يونيو 2025، إلا أن بعض رجال الدين والخبراء الشرعيين يتوقعون أن يكون العيد يوم السبت 7 يونيو 2025.
  • القرار النهائي: يبقى القرار النهائي مرهونا برؤية الهلال وإعلان اللجان الشرعية في العراق، حيث لا يتم اعتماد الحسابات الفلكية وحدها لتحديد موعد العيد.
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المصري

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