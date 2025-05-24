زود دعمك من بيتك.. كيفية إضافة الأطفال إلى البطاقة التموينية في العراق 2025 من خلال منصة أور الإلكترونية 

تسعى الحكومة العراقية جاهدة لتقديم خدمات إلكترونية متطورة تهدف إلى تسهيل حياة المواطنين، وفي هذا السياق تأتي خدمة كيفية إضافة الأطفال إلى البطاقة التموينية في العراق 2025 و إضافة الأبناء إلى البطاقة التموينية عبر منصة أور الرسمية حيث تعد هذه الخدمة خطوة مهمة تتيح للأسر العراقية الاستفادة الكاملة من الدعم الغذائي المقدم لهم ضمن نظام البطاقة التموينية، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق العدالة في توزيع المواد التموينية.

كيفية إضافة الأطفال إلى البطاقة التموينية في العراق 2025

لإضافة الأبناء إلى البطاقة التموينية عبر منصة أور الرسمية ومعرفة كيفية إضافة الأطفال إلى البطاقة التموينية في العراق 2025 يجب اتباع الخطوات التالية بشكل منظم:

الدخول إلى منصة أور الرسمية من خلال الرابط المخصص.

تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم باستخدام البيانات الشخصية.

اختيار خدمات التموين من القائمة الرئيسية على المنصة.

تحديد خدمة إضافة مولود جديد ضمن الخيارات المتاحة.

ملء البيانات المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة، مع التأكد من صحة المعلومات المدخلة.

إرفاق الوثائق الرسمية المطلوبة وفق التعليمات المدرجة.

النقر على زر تقديم الطلب لإتمام عملية التسجيل.

متابعة حالة الطلب بانتظام من خلال المنصة للتأكد من استكمال الإجراءات.

الأوراق اللازمة لإضافة الأبناء للبطاقة التموينية

لضمان قبول طلب كيفية إضافة الأطفال إلى البطاقة التموينية في العراق 2025 إلى البطاقة التموينية بشكل رسمي عبر منصة أور، يتعين على المواطنين تقديم مجموعة من الوثائق الرسمية التي تثبت صحة البيانات وتدعم حق الأسرة في الإضافة حيث تشمل هذه الوثائق ما يلي: