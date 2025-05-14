أونلاين.. خطوات إضافة طفل إلى البطاقة التموينية العراق 2025 عبر بوابة أور الإلكترونية وما هي أهم الشروط

في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة العراقية لتحسين وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، أصبح بإمكان العائلات الآن إضافة طفل إلى البطاقة التموينية العراق 2025 الجدد إلى البطاقة التموينية بشكل إلكتروني وذلك من خلال منصة أور الرسمية التابعة لوزارة التجارة لعام 2025،و تأتي هذه الخطوة كجزء من خطة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية وتقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة وكفاءة للمواطنين.

إضافة طفل إلى البطاقة التموينية العراق 2025

في إطار تحسين الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، أصبح بإمكان المواطنين العراقيين إضافة طفل إلى البطاقة التموينية العراق 2025 حديثي الولادة إلى البطاقة التموينية إلكترونيا من خلال منصة أور باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة أور التابعة للحكومة العراقية.

تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي.

الدخول إلى قسم خدمات التموين من القائمة الرئيسية في المنصة.

اختيار خدمة إضافة مولود جديد.

تعبئة البيانات المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة.

إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة بصيغة رقمية.

الضغط على زر تقديم الطلب بعد التأكد من صحة المعلومات.

متابعة حالة الطلب إلكترونيا من خلال حساب المستخدم على المنصة.

شروط إضافة أطفال للبطاقة التموينية في العراق 2025

لضمان قبول طلب إضافة طفل إلى البطاقة التموينية العراق 2025، يجب استيفاء الشروط التالية: