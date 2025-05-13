استعلم فورا.. خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2025 من خلال منصة أور الإلكترونية 

بالتزامن مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة العراقية للارتقاء بمستوى السلامة المرورية وتعزيز النظام الأمني على الطرق، تزايد اهتمام المواطنين والمقيمين بمعرفة الآليات المتاحة لتسديد غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2025 المرتبطة بالمركبات التي تحمل الرقم الألماني وتأتي هذه الخطوة في سياق المساعي الرسمية الرامية إلى تنظيم حركة السير والحد من المخالفات التي قد تهدد أرواح السائقين والمارة على حد سواء.

غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2025

جميع مواطني العراق يرغبون في معرفة كيفية دفع غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2025 حيث تعد هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو تعزيز السلامة المرورية وتطوير البنية التحتية للخدمات الرقمية في العراق، مما يساهم في تحقيق تجربة قيادة أكثر أمانا وسلاسة لذا أطلقت الحكومة خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة أور لتسهيل عملية سداد الغرامات المرورية، مما يوفر الوقت والجهد ويعزز من كفاءة الإجراءات الإدارية والخطوات كالتالي:

الدخول إلى منصة أور عبر الموقع الرسمي.

ثم بعد ذلك النقر على خيار تسجيل الدخول.

بعدها يجب اختيار قسم المرور من القائمة الرئيسة.

ثم قم بإدخال معلومات السيارة بشكل دقيق.

بعد ذلك يجب تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

ثم انقر على زر “استعلم” للتحقق من الغرامات المستحقة.

بعدها اختر طريقة الدفع المناسبة من بين الخيارات المتاحة.

ثم يجب إدخال المبلغ المطلوب خصمه لتسديد الغرامة.

بعدها ستتلقى رسالة نصية تؤكد إتمام العملية بنجاح.

قيمة الغرامات المرورية في العراق لعام 2025

يفرض تطبيق غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2025وفقا لقانون المرور العراقي، وذلك عند ارتكاب مخالفات مثل تجاوز حدود السرعة أو استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة وبعد أن تم توضيح خطوات تسديد غرامات المرور العامة باستخدام الرقم الألماني، كان من الضروري توضيح قيمة المخالفات والغرامات التي تم تحديدها من قِبل إدارة المرور العراقية لضمان الالتزام بقوانين السير وفيما يلي أبرز الغرامات المرورية المعتمدة كالآتي: