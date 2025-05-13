جداول محافظة القاهرة”.. موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل وتوقيت بداية الامتحانات للصف الأول الثانوي

ما هو موعد امتحانات الترم الثاني 2025، تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم عن جدول الامتحانات رسميًا بعد أن تم تعديله مؤخرًا، نتيجة احتياج المدارس الفنية لعدد أكبر من أجل عقد اللجان الخاصة بها، حيث أنه من المقرر بدء الاختبارات يوم 31 مايو 2025، ونحن سوف نخبرك أكثر حول كافة التفاصيل الخاصة بالاختبارات عبر هذا المقال.

موعد امتحانات الترم الثاني 2025

تم الإعلان بصورة رسمية من قبل وزارة التربية والتعليم بأنه من المقرر تعديل خطة اختبارات الترم الثاني ، على أن تبدأ يوم 21 مايو المقبل وتنتهي يوم 27 من شهر مايو، وذلك من أجل الاستعداد لعقد الاختبارات الخاصة بالدبلومات الفنية والتي من المقرر لها نهاية الشهر الجاري.

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