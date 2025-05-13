جداول محافظة القاهرة”.. موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل وتوقيت بداية الامتحانات للصف الأول الثانوي

ما هو موعد امتحانات الترم الثاني 2025، تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم عن جدول الامتحانات رسميًا بعد أن تم تعديله مؤخرًا، نتيجة احتياج المدارس الفنية لعدد أكبر من أجل عقد اللجان الخاصة بها، حيث أنه من المقرر بدء الاختبارات يوم 31 مايو 2025، ونحن سوف نخبرك أكثر حول كافة التفاصيل الخاصة بالاختبارات عبر هذا المقال.
موعد امتحانات الترم الثاني 2025
تم الإعلان بصورة رسمية من قبل وزارة التربية والتعليم بأنه من المقرر تعديل خطة اختبارات الترم الثاني، على أن تبدأ يوم 21 مايو المقبل وتنتهي يوم 27 من شهر مايو، وذلك من أجل الاستعداد لعقد الاختبارات الخاصة بالدبلومات الفنية والتي من المقرر لها نهاية الشهر الجاري.
جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025
- يبدأ الاختبار يوم الخميس الموافق 22 مايو باللغة الإنجليزية.
- يوم السبت 24 مايو يتم عقد اختبار الرياضيات.
- يوم الأحد الموافق 25 مايو يعقد امتحان متعدد التخصصات.
- تنتهي الاختبارات يوم الإثنين الموافق 26 مايو بامتحان اللغة العربية.
موعد اختبار الصف السادس الابتدائي القاهرة
- يبدأ الاختبار يوم الخميس 22 مايو 2025 بعقد امتحان الإنجليزي والمهارات المهنية.
- يوم السبت 24 مايو يعقد امتحان العلوم وتكنولوجيا المعلومات.
- يوم الأحد الموافق 25 مايو يعقد امتحان اللغة العربية.
- الاثنين الموافق 26 ماي يتم عقد امتحان الرياضيات.
- تنتهي الاختبارات يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو بعقد اختبار الدراسات الاجتماعية.
موعد امتحانات الصف الأول الثانوي
- تبدأ اختبارات الصف الأول الثانوي يوم الأربعاء الموافق 21 مايو باختبار اللغة العربية.
- الخميس 22 مايو اختبار العلوم المتكاملة.
- السبت 24 مايو يؤدي الطلاب اختبار اللغة الأجنبية الأولى.
- الأحد الموافق 25 مايو يتم عقد اختبار الفلسفة والمنطق.
- الاثنين امتحان مادة الرياضيات.
- الثلاثاء يعقد الطلاب اختيار مادة التاريخ.
يجب العلم ان اختبارات الطلاب تتم في موعد واحد في كافة المحافظات لكن المواد تختلف على حسب الجدول الخاص بكل محافظة.