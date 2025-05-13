جداول محافظة القاهرة”.. موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل وتوقيت بداية الامتحانات للصف الأول الثانوي

علاء محمد تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
جداول محافظة القاهرة”.. موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل وتوقيت بداية الامتحانات للصف الأول الثانوي
  • يبدأ الاختبار يوم الخميس 22 مايو 2025 بعقد امتحان الإنجليزي والمهارات المهنية.
  • يوم السبت 24 مايو يعقد امتحان العلوم وتكنولوجيا المعلومات.
  • يوم الأحد الموافق 25 مايو يعقد امتحان اللغة العربية.
  • الاثنين الموافق 26 ماي يتم عقد امتحان الرياضيات.
  • تنتهي الاختبارات يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو بعقد اختبار الدراسات الاجتماعية.

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي

  • تبدأ اختبارات الصف الأول الثانوي يوم الأربعاء الموافق 21 مايو باختبار اللغة العربية.
  • الخميس 22 مايو اختبار العلوم المتكاملة.
  • السبت 24 مايو يؤدي الطلاب اختبار اللغة الأجنبية الأولى.
  • الأحد الموافق 25 مايو يتم عقد اختبار الفلسفة والمنطق.
  • الاثنين امتحان مادة الرياضيات.
  • الثلاثاء يعقد الطلاب اختيار مادة التاريخ.
يجب العلم ان اختبارات الطلاب تتم في موعد واحد في كافة المحافظات لكن المواد تختلف على حسب الجدول الخاص بكل محافظة.
معلومات الكاتب
علاء محمد

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