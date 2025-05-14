استعد من دلوقتي للمرتب”.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 وحقيقة تقديم موعد الصرف في البنوك وتوقيت إيداع الزيادة السنوية

يبحث العديد من بين العاملين في الدولة عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، وذلك بعد أن تم الإعلان من قبل وزارة المالية عن الجدول الزمني المتعلق بصرف الرواتب المستحقة هذا الشهر، موضحة بأنه تم توفير السيولة المالية الكافية من أجل العمل على ضخها في الوقت المناسب وفقًا لموعد صرف مرتبات شهر مايو لعام 2025، وسوف نخبرك أكثر حول كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر من خلال السطور القادمة.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

حسب ما تم توضيحه من قبل وزارة المالية بأنه من المقرر البدء في صرف الرواتب المستحقة عن شهر مايو بدءًا من يوم الخميس الموافق 22 مايو، على أن يستمر الصرف لمدة خمسة أيام متواصلة لكافة الجهات الحكومية في الجمهورية والتي يبلغ عددها نحو 66 هيئة.

جدول صرف مرتبات شهر مايو

حسب ما تم الإعلان عنه وتوضيحه من قبل وزارة المالية بأن صرف المتأخرات المستحقة للعاملين تم يوم 8، 11، 12 من شهر مايو، أما عن صرف الرواتب يبدأ من يوم 22 مايو 2015 ويستمر حتى يوم السادس والعشرين من شهر مايو، يبدأ الصرف بوزارة التموين والإسكان والداخلية.

يتم صرف الرواتب الخاصة بوزارة التعليم والتنمية المحلية والتخطط والكهرباء وهيئة قضايا الدولة يوم 25.

يوم السادس والعشرين يتم الصرف لباقي الهيئات والوزارات بالدولة.

موعد صرف الرواتب بالزيادة الجديدة

تم الإعلان مؤخرًا من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رفع الحد الأدنى للأجور لتبلغ قيمته نحو 7 الآف جنيه مصري، بالإضافة إلى وجود زيادة مستحقة لكافة العاملين بالدولة بحد أدنى 1200 جنيه من أجل تحسين الأوضاع المالية الخاصة بالموظفين، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية أما عن جدول الحد الأدنى للأجور فهو كالآتي: