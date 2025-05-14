وصلاح وجيوكيريس ومبابي ع القمة”.. ترتيب الحذاء الذهبي لعام 2025 وفرص وحظوظ محمد صلاح لتحقيق اللقب للاقتراب من البالون دور

ترتيب الحذاء الذهبي 2025 هو أكثر ما تضج به محركات البحث ويبحث عنه محبي كرة القدم، خاصة في ظل التنافس الشديد الذي يجمع بين مجموعة من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، كما أن هناك حالة من الاهتمام الواسع في الشارع المصري من أجل متابعة الجائزة وذلك في انتظار الإعلان عن النتيجة وهناك آمال كبيرة في فوز النجم المصري محمد صلاح بها.

ترتيب الحذاء الذهبي 2025

اشتعل الصراع حول الحصول على جائزة الحذاء الذهبي لهذا العام والتي يقترب بصورة كبيرة من الحصول عليها من قبل اللاعب المصري محمد صلاح والذي يأتي في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر، لكن حتى الآن لا تزال المنافسة مشتعلة على هذا اللقب بين كبار اللاعبين في الدوريات الأوروبية الكبرى بسبب تقارب المستويات.

ترتيب الحذاء الذهبي

جاء ترتيب جائزة الحذاء الذهبي وفقًا لما تم الإعلان عنه كالآتي:

فيكتور جيوكيريس لاعب نادي سبورتنج لشبونة والذي يتصدر القائمة ب38 هدف وحصل على 57 نقطة.

محمد صلاح لاعب ليفربول ب28 هدف ولديه 56 نقطة.

كيليان مبامي لاعب نادي ريال مدريد بالمركز الثالث ب27 هدف بنحو 54 نقطة.

روبرت ليفاندوفسكي لاعب نادي برشلونة برصيد 25 هدف وحائز على 50 نقطة

هاري كين لاعب بايرن ميونج برصيد 24 هدف بنحو 48 نقطة.

مانيو ريتيجي لاعب أتالانتا برصيد 24 هدف ولديه 48 نقطة.

ماذا يحتاج محمد صلاح للحصول على جائزة الهداف الذهبي

حتى الآن هناك حالة من التنافس الشديد ما بين محمد صلاح وبين كيليان مبابي لاعب ريال مدريد بعد أن استطلاع تسجيل هدفين في لقاء برشلونة الأخير مما يجعله يقترب من محمد صلاح، لكن هناك فرصة قائمة من أجل فوز صلاح الذي يمتلك 28 هدف حيث أن هناك مباريات متبقية مما يجعله قادر على تسجيل المزيد من الأهداف وزيادة فرص حصوله على الجائزة.