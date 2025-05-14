بأعلى عائد وأقل فترة”.. تفاصيل شهادات بنك مصر 2025 الجديدة وأقوى الشهادات من البنك الأهلي المصري

ما هي أحدث شهادات بنك مصر 2025 بعد قرارات خفض الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، تشهد المصارف في مصر حالة من التنافس الكبير خلال الفترة الحالية مما يعمل على رواج شهادات الاستثمار والتي تقدم عائد متميز، وذلك من أجل تلبية احتياجات السوق وتحقيق أقصى فائدة للمستثمرين، وسوف نوضح لك أكثر حول الشهادات المتاحة عبر هذا المقال.

أحدث شهادات بنك مصر 2025

يحرص بنك مصر على تقديم العديد من شهادات الإدخار المتميزة من أجل تلبية احتياجات المستثمرين ومن بين أحدث الشهادات التي تم الإعلان عنها شهادة القمة الثلاثية، تلك الشهادة التي تتيح لك عائد شهري بنسبة 19.5% بحد أدنى 1000 جنيه.

كما يوفر البنك شهادة ابن مصر الثلاثية ذات العائد المتدرج الذي تصل قيمته إلى 28% في العام الأول، و 23% في العام الثاني ثم 18% في العام الثالث ويتم صرف العائد بصورة سنوية.

شهادات طويلة الأجل بنك مصر

كما أن هناك شهادات طويلة الأجل تم إطلاقها ومن بينها شهادة الخمس سنوات بعائد ثابت تبلغ قيمته 12.7 سنويًا، وكذلك شهادة السبع سنوات والتي توفر لك عائد بقيمة 12.7% ويصرف شهريًا، هذا الإضافة إلى شهادة أمان المصريين ذات الفائدة الثابتة والتي تمنح المستثمر 13% بحد أدنى 500 جنيه.

شهادات البنك الأهلي المصري ذات العائد المرتفع

كذلك يطرح البنك الأهلي المصري مجموعة من الشهادات المتنوعة من أجل تلبية كافة احتياجات العملاء ومن بينها الشهادة البلاتينية الثلاثية والتي توفر لك عائد تبلغ قيمته نحو 21.5% بصورة شهرية بحد أدنى ألف جنيه.

كما يوفر لك البنك الأهلي شهادات بعائد ربع سنوي، وهي شهادات متغيرة تصل قيمة العائد الخاص بها إلى نحو 25.5% مما يجعلها مناسبة لكافة الباحثين عن عوائد مرتفعة، يجب العلم أنه لا يتم فك الشهادات قبل مرور ستة أشهر.