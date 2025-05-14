“شبيــه الايفــون من هـونر” سعر honor 400 pro المتوقع بمواصفات هتغير نظرتك للموبايلات الاقتصادية.. مش هيهنج في الألعاب التقيلة

في ظل التنافس الشديد في سوق الهواتف الذكية، تستعد شركة هونر لإطلاق هاتفها الجديد honor 400 pro الذي يأتي بتصميم أنيق ومواصفات فائقة تلبي تطلعات المستخدمين الباحثين عن الأداء العالي والتكنولوجيا الحديثة، هذا الهاتف يجمع بين القوة والذكاء، ليمنح تجربة استخدام سلسة وعصرية في جميع الجوانب، ولمزيد من التفاصيل حول مواصفات الهاتف والسعر المتوقع، تابعوا معنا هذا المقال.

مواصفات هاتف honor 400 pro

هاتف honor 400 pro يأتي ليعزز مكانة هونر في الفئة العليا من الهواتف الذكية، بمزيج متقن من التصميم الراقي، القدرات التصويرية، والقوة المعالجة، ليكون خيارا مثالي لعشاق الأداء القوي والتكنولوجيا المتطورة، وتتمثل مواصفات الهاتف في الآتي:

الشاشة

من نوع AMOLED، بحجم 6.78 بوصة.

دقة 1224 × 2700 بكسل مع دعم HDR.

معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل حتى 4000 شمعة.

المعالج والأداء

معالج Snapdragon 8 Gen 4 ثماني النواة.

وحدة رسومات Adreno 830.

ذاكرة عشوائية (RAM): 12 أو 16 جيجابايت.

سعة التخزين: 256 أو 512 جيجابايت.

الكاميرات

كاميرا خلفية ثلاثية:

رئيسية بدقة 50 ميجابكسل (تثبيت بصري).

عدسة مقربة بدقة 50 ميجابكسل (تقريب بصري 3x).

عدسة واسعة بدقة 12 ميجابكسل.

كاميرا أمامية مزدوجة:

عدسة أساسية 50 ميجابكسل.

مستشعر عمق 2 ميجابكسل.

دعم تصوير الفيديو بدقة 4K من الكاميرا الأمامية والخلفية.

البطارية والشحن

سعة البطارية: 5500 مللي أمبير.

شحن سريع سلكي بقدرة 100 واط، ولاسلكي 80 واط.

دعم الشحن العكسي (سلكي ولاسلكي) بقوة 5 واط.

مزايا إضافية

بصمة مدمجة في الشاشة.

مقاومة الماء والغبار بمعيار IP65.

مكبرات صوت ستيريو.

نظام التشغيل: Android 16.

سعر honor 400 pro المتوقع

تشير التوقعات إلى أن هاتف Honor 400 Pro سيتم الكشف عنه رسميا في الأسواق العالمية خلال الربع الثالث من عام 2025، مع طرحه تدريجيا في الأسواق الآسيوية والأوروبية، قبل التوسع إلى باقي الدول، ويتوقع أن يتراوح سعر الهاتف بين:

465 دولارا للإصدار الأساسي (12GB RAM / 256GB).

وحتى 599 دولارا للإصدار الأعلى (16GB RAM / 512GB).

هاتف Honor 400 Pro هو واحد من أحدث الإصدارات من شركة هونر، ويجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي ليقدم تجربة متميزة في الفئة المتوسطة العليا، يتميز الهاتف بشاشة OLED كبيرة بمعدل تحديث 120 هرتز، توفر سلاسة عالية في التصفح والألعاب، كما يأتي بمعالج قوي من نوع Snapdragon 7 Gen 3، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 12 جيجابايت، مما يجعله مناسبًا لتعدد المهام والأداء العالي