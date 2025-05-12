أسرع يـــا زول.. استمارة فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقـــم الوطني من BOK Smart بخطــوات سهلة

أصبحت المعاملات المالية أسهل من أي وقت مضى بفضل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك من بين هذه الخدمات، يبرز بنك الخرطوم بتقديمه خدمة فتح الحساب البنكي عبر الإنترنت باستخدام الرقم الوطني وهذه الخدمة تسهل على المواطنين فتح حساباتهم دون الحاجة لزيارة الفروع، مما يوفر الوقت والجهد. في هذا المقال، سنستعرض خطوات فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني بالإضافة إلى الشروط اللازمة لذلك.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني

تعتبر خدمة فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين إحدى أسهل وأسرع الخدمات المصرفية المتاحة حاليًا حيث يمكن لأي شخص، سواء كان داخل السودان أو خارجه، التقديم على حساب بنكي دون الحاجة لزيارة الفرع. من خلال الموقع الإلكتروني للبنك أو تطبيق BOK Smart، يمكن للعملاء تعبئة البيانات الشخصية المطلوبة، ورفع المستندات اللازمة، واستلام بيانات الحساب في وقت قصير هذه الخدمة تعكس التقدم الرقمي في القطاع المصرفي، مما يوفر للعملاء تجربة بنكية مرنة وآمنة، تتيح لهم إدارة أموالهم براحة من أي مكان وفي أي وقت.

ابدأ بزيارة الموقع الإلكتروني لبنك الخرطوم.

بعد الدخول إلى الموقع، ابحث عن خيار “فتح حساب جديد” واضغط عليه.

ستظهر لك استمارة تطلب بعض المعلومات الأساسية مثل الاسم والرقم الوطني.

قم برفع صور المستندات اللازمة، مثل الرقم الوطني.

بعد الانتهاء من تعبئة البيانات، اضغط على زر “إرسال الطلب”.

سيتم مراجعة طلبك وسيتواصل معك البنك عبر البريد الإلكتروني لتزويدك بتفاصيل الحساب الجديد.

الشروط اللازمة لفتح حساب بنك الخرطوم

يجب أن يكون لديك بطاقة رقم وطني سوداني سارية المفعول. يجب أن يكون المتقدم لفتح الحساب قد بلغ السن القانونية، أي 18 سنة أو أكثر.

ستحتاج إلى تقديم مستندات ثبوتية تشمل الرقم الوطني وصورة شخصية.

بهذه الخطوات والشروط، يمكنك فتح حسابك في بنك الخرطوم بسهولة ويسر، والاستفادة من خدماته المصرفية المتنوعة.