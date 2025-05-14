انخفاض جديد وتذبذب أسعار”.. سعر الدهب اليوم في مصر يشهد هبوطا يصل إلى 45 جنيه في بعض الأعيرة المعينة “تعرف التفاصيل”

سعر الدهب اليوم في مصر شهد حالة من التراجع الشديد بصورة مفاجئة في الصاغة المصرية، وذلك إثر الانخفاض الذي شهده السعر العالمي نتيجة العديد من العوامل المتنوعة، وعلى رأسها تصريحات ترامب بشأن التراجع عن فرض ضرائب باهظة على دولة الصين وإبداء الصين موافقة والعمل على تخفيض الضرائب، حيث أن الأحداث العالمية تؤثر على بصورة كبيرة على الاقتصاد وحركة الأسعار.

سعر الدهب اليوم في مصر

شهدت الصاغة المصرية في خلال تعاملات اليوم تراجع ملحوظ في سعر الذهب بصورة كبيرة متأثرة بتراجع سعر الأوقية عالميًا وسجلت الأسعار كالآتي:

سعر الجرام من عيار 24 سجل اليوم نحو 5217 جنيه مصري.

سعر الجرام من عيار 22 وهو غير منتشر كثيرًا بالصاغة المصرية سجل 4770 جنيه.

تراجع سعر الذهب عيار 21 وسجل 4565 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 سجل نحو 3912 جنيه.

انخفاض سعر الذهب عالمًيًا

بدأت تعاملات اليوم في البورصة العالمية بحالة من الانخفاض الكبير في الأسعار والتي بلغت نحو 3% من قيمتها، حيث سجلت الأوقية نحو 3215 دولار متراجعة بنحو 109 دولارًا.

يذكر أن هذا التراجع يعود للعديد من الأسباب وعلى رأسها التغيرات الاقتصادية الهامة والتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي ترامب وقرارات دولة الصين الاقتصادية مما يعني هدنة في الحرب الاقتصادية بينهم.

توقعات سعر الدهب اليوم في مصر

يجب العلم أنه يصعب التنبؤ بأسعار الذهب عالميًا، حيث أنها تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، تحدد الأسعار وفقًا للعديد من العوامل مثل الصراعات السياسية والحروب ما بين الدول، بالإضافة إلى الحروب الاقتصادية والتصريحات ما بين قادة العالم فضلاً عن بيانات الفيدرالي وسعر الفائدة.

لكن دائمًا ما ينصح الخبراء بالشراء عند كل نقطة تراجع للأسعار لكن دون المغامرة بكل ما تملكه من مال ويفضل عدم الشراء بأكثر من ثلث المال السائل لديك.