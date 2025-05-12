أونلاين .. خطوات فتح حساب بنك الخرطوم عبر bankofkhartoum

يعد بنك الخرطوم واحدًا من أهم البنوك في السودان، حيث يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية تلبي احتياجات العملاء في الداخل والخارج ومع الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، أصبح السفر والبحث عن فرص جديدة أمرًا شائعًا بين المواطنين لذلك، بادر بنك الخرطوم بتقديم خدمة فتح حساب إلكتروني باستخدام الرقم الوطني، مما يسهل على العملاء إدارة أموالهم بكل سهولة من أي مكان وفي هذا المقال، سنستعرض كيفية فتح حساب بنك الخرطوم إلكترونيًا

كيفية فتح حساب بنك الخرطوم بسهولة

يتيح بنك الخرطوم لكل مواطن سوداني، سواء كان داخل البلاد أو خارجها، فتح حساب بكل سهولة ودون الحاجة إلى زيارة أي فرع أو الانتظار لفترات طويلة حيث يوفر البنك إمكانية التسجيل الإلكتروني عبر موقعه الرسمي من أي مكان في العالم، مما يسهل على العملاء إدارة أموالهم. إليك خطوات فتح حساب بنك الخرطوم:

ابدأ بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني لبنك الخرطوم

انقر على خيار “تسجيل الدخول” وأدخل البيانات المطلوبة بدقة في الحقول المناسبة

قم بإرفاق الوثائق اللازمة، مثل بطاقة الهوية الوطنية، شهادة السكن، أو جواز السفر

تحقق من صحة المعلومات المدخلة، ثم انقر على أيقونة “تأكيد البيانات”

ستتلقى رسالة من البنك تؤكد نجاح فتح حسابك

يتطلب فتح الحساب إيداع الحد الأدنى المطلوب لتفعيله

إدارة الحساب عبر تطبيق بنكك

يحرص بنك الخرطوم على تقديم خدمات مصرفية مميزة تلبي احتياجات العملاء سواء في الداخل أو الخارج بعد نجاح فتح الحساب، ينصح بتنزيل تطبيق “بنكك” على جهازك، حيث يتيح لك متابعة حسابك والاستفادة من مجموعة من الخدمات المصرفية، منها: