الأهلي يفوز على سيراميكا”.. جدول مباريات الدوري المصري المتبقية وموعد بداية لقاء الزمالك وبيراميدز على أون سبورتس

يبحث الكثيرين من بين محبي كرة القدم عن جدول مباريات الدوري المصري وموعد الجولة الجديدة من المسابقة التي اشتعلت كثيرًا بعد تعثر نادي بيراميدز واحتلال النادي الأهلي للقمة، مما يزيد من الصراع حول حسم لقب الدوري المصري حيث يتبقى ثلاث جولات مصيرية وتعد المباريات المتبقية بمثابة مباريات كؤوس لا بديل فيها عن الفوز لمن أراد حسم اللقب بالإضافة للبقاء في المربع الذهبي.

مباريات الدوري المصري

يتبقى في الدوري المصري ثلاث جولات فقط من أجل حسم اللقب والمربع الذهبي وايضًا حسم مصير الفرق المقرر هبوطها، يتصدر النادي الأهلي الدوري برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز أقرب منافسيه، ويتبقى له ثلاث مباريات مع سيراميكا كيلوباترا، فراكو والبنك الأهلي.

مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري

تبدأ مباريات الجولة السابعة من مجموعة التأهل والحسم يوم الثلاثاء الموافق 13 من مايو الجاري وإليك المواعيد:

يلتقي فريق الزمالك مع بيراميدز في تمام الساعة 8 مساءًا بتوقيت القاهرة.

يلتقي النادي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الخامسة من مساء الغد.

فاركو مع المصري في تمام الساعة الخامسة.

حرس الحدود مع البنك الأهلي الساعة الثامنة مساءًا.

حقيقة إلغاء الهبوط في الدوري

أبدت الأندية التي تتصارع على الهبوط في المجموعة الثانية من منافسات الدوري الممتاز بالإجماع الموافقة على إلغاء الهبوط لدوري الممتاز ب هذا الموسم، وحسب اللائحة الجديدة الخاصة بالدوري لهذا الموسم فأنه من المقرر هبوط الفريقين أصحاب المركز الثامن والتاسع في مجموعة الهبوط إلى الدرجة الثانية، مع صعود ثلاث فرق إلى المنافسات بدءًا من الموسم المقبل.

لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن قرار نهائي من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم حول إلغاء الهبوط، ومن المقرر عقد اجتماع يوم 20 من مايو الجاري لمناقشة شكل الدوري المصري بالموسم الجديد.