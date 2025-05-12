استقبل الان تردد قناة نتورك بالعربية NC نايل سات وعرب سات وخطوات تثبيتها

تعتبر قناة كرتون نتورك بالعربية واحدة من أشهر القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي حيث تقدم مجموعة واسعة من البرامج الكرتونية الممتعة والمسلية التي تناسب مختلف الأعمار، ومنذ انطلاقها عام 2010، تمكنت القناة من كسب قلوب الملايين بفضل محتواها المتنوع الذي يجمع بين الترفيه والتعليم مما يجعلها وجهة مفضلة للأطفال وأولياء الأمور على حد سواء، وسوف نوضح لكم في هذا المقال أحدث ترددات قناة كرتون نتورك بالعربية على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بالإضافة إلى خطوات تثبيتها على جهاز الاستقبال.

أهمية قناة كرتون نتورك بالعربية للأطفال

تتميز قناة كرتون نتورك بالعربية بتقديم مجموعة متنوعة من الرسوم المتحركة الشهيرة مثل وقت المغامرة وبن 10 وعالم غامبول المدهش وغيرها الكثير، كما تتميز بأسلوب عرض يجذب الأطفال ويعزز من خيالهم وإبداعهم بالإضافة إلى محتوى آمن يناسب جميع الأعمار.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2025

يمكنك متابعة قناة كرتون نتورك بالعربية بجودة عالية على الأقمار الصناعية المختلفة، وفيما يلي أحدث تردداتها:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أو على القمر الصناعي عرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11747.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات تثبيت قناة كرتون نتورك بالعربية

لتثبيت قناة كرتون نتورك بالعربية على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية: