دلعي عيالك يا ست الكل.. اضبطي الان تردد قناة طيور الجنة على الاقمار الصناعية 

تعتبر قناة طيور الجنة من أشهر القنوات الموجهة للأطفال في العالم العربي حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي يهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز القيم الأخلاقية والدينية لديهم، منذ انطلاقتها عام 2008، حققت القناة نجاحًا كبيرًا بفضل أغانيها المميزة وبرامجها التعليمية التي تجمع بين المتعة والفائدة، مما جعلها تحظى بشعبية واسعة بين الأطفال وأولياء الأمور على حد سواء. في هذا المقال، سنتعرف على أحدث ترددات قناة طيور الجنة على مختلف الأقمار الصناعية وكيفية تثبيتها بسهولة.

قناة طيور الجنة للأطفال

قناة “طيور الجنة” ليست مجرد قناة ترفيهية، بل هي منصة تعليمية متكاملة تهدف إلى تعزيز القيم الإسلامية والأخلاق الحميدة، تتميز القناة بتقديم محتوى متنوع يشمل الأغاني التعليمية، القصص القصيرة، الأناشيد الدينية، والبرامج التربوية التي تناسب مختلف الفئات العمرية.

تردد قناة طيور الجنة 2025

يمكنك متابعة قناة طيور الجنة بجودة عالية على عدة أقمار صناعية، وفيما يلي أحدث تردداتها:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11315

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

أو على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11632

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

خطوات تثبيت قناة طيور الجنة

لتثبيت قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر Menu في جهاز التحكم.

اختر خيار إعدادات التركيب أو Installation.

اختر إضافة قناة جديدة أو Add New Channel.

قم بإدخال بيانات التردد بدقة كما هو موضح أعلاه.

اضغط على زر بحث لبدء البحث.

بعد انتهاء البحث احفظ القناة لتتمكن من الوصول إليها بسهولة.

أهم مميزات قناة طيور الجنة