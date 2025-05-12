اضبطها حالا.. تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 على الاقمار الصناعية

تعد قناة الفجر الجزائرية واحدة من أبرز القنوات العربية التي نجحت في استقطاب جمهور واسع بفضل محتواها المميز والمتنوع كما وتتميز القناة بعرضها لأشهر المسلسلات التاريخية التي تحظى بمتابعة كبيرة وأبرزها مسلسل المؤسس عثمان الذي يعتبر أحد أضخم الإنتاجات التركية التاريخية وأكثرها شعبية في العالم العربي، وسوف نوضح لكم في هذا المقال تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 192 بالإضافة إلى خطوات تثبيتها على جهاز الاستقبال الخاص بك.
مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192
يحكي مسلسل المؤسس عثمان قصة قيام الدولة العثمانية من خلال سرد حياة عثمان بن أرطغرل الذي أسس الدولة العثمانية بعد توحيد القبائل التركية ومواجهة الأعداء بكل شجاعة وحنكة، وقد أصبح هذا المسلسل رمزا للبطولة والتحدي ما جعله يحظى بجماهيرية كبيرة في الوطن العربي.
تردد قناة الفجر الجزائرية 2025
لمتابعة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 بجودة عالية ودون انقطاع عليك ضبط جهاز الاستقبال على تردد قناة الفجر وذلك من خلال البيانات التالية:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12034.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
خطوات تثبيت قناة الفجر الجزائرية
لإضافة قناة الفجر الجزائرية إلى قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:
- الدخول إلى قائمة الإعدادات من خلال اضغط على زر Menu في جهاز التحكم.
- اختيار إعدادات القنوات ثم اختر خيار إعدادات التركيب أو Installation
- إضافة تردد جديد
- إدخال التردد ثم أدخل معلومات التردد المذكورة أعلاه بدقة.
- اضغط على زر بحث أو Scan لبدء البحث عن القنوات.
- حفظ القنوات بعد انتهاء البحث احفظ التغييرات لتتمكن من متابعة القناة.