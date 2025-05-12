«وفر وقتــك ومجهودك» فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين onlineaccount bok بالرقــم الوطني من كل البـــلاد حول العالم

في ظل التحول الرقمي المتسارع بالسودان، أصبحفتح حساب بنك الخرطوم واحدا من أكثر البنوك تطوراً من حيث تقديم الخدمات الإلكترونية. ومع زيادة الطلب على الحلول المصرفية الذكية، أطلق البنك العديد من القرارات الجديدة التي تهدف إلى تسهيل فتح الحسابات وتوسيع الشمول المالي. الآن، يمكنك فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين بكل سهولة ومن دون زيارة الفرع، مما يوفر عليك الوقت والجهد.

آخر قرارات بنك الخرطوم

بنك الخرطوم اتخذ خلال الفترة الأخيرة عدة خطوات لتحديث خدماته، ومن أبرزها:

إتاحة فتح الحسابات عبر الإنترنت بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع

بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع تبسيط شروط فتح الحساب لتشمل فئات واسعة من العملاء داخل وخارج السودان

إطلاق نسخة جديدة من تطبيق BOK Smart بواجهة حديثة وسهلة الاستخدام

توسيع خدمة العملاء عبر الهاتف وتطبيق واتساب لتقديم الدعم في فتح الحسابات

إلغاء بعض الرسوم على الحسابات الجديدة لفترة ترويجية محدودة

هذه الخطوات تهدف لجعل تجربة العميل أكثر مرونة ومواكبة للتقنيات المصرفية الحديثة.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين

فتح الحساب يتم عبر موقع البنك الرسمي أو تطبيق BOK Smart، والخطوات كالتالي:

من خلال الموقع الرسمي https://bankofkhartoum.com

أو تحميل تطبيق BOK Smart على الهاتف المحمول

اختر نوع الحساب جاري، توفير، أو حساب استثماري

اضغط على “بدء التسجيل”

تعبئة البيانات الشخصية