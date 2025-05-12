«وفر وقتــك ومجهودك» فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين onlineaccount bok بالرقــم الوطني من كل البـــلاد حول العالم

في ظل التحول الرقمي المتسارع بالسودان، أصبحفتح حساب بنك الخرطوم واحدا من أكثر البنوك تطوراً من حيث تقديم الخدمات الإلكترونية. ومع زيادة الطلب على الحلول المصرفية الذكية، أطلق البنك العديد من القرارات الجديدة التي تهدف إلى تسهيل فتح الحسابات وتوسيع الشمول المالي. الآن، يمكنك فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين بكل سهولة ومن دون زيارة الفرع، مما يوفر عليك الوقت والجهد.
آخر قرارات بنك الخرطوم
بنك الخرطوم اتخذ خلال الفترة الأخيرة عدة خطوات لتحديث خدماته، ومن أبرزها:
- إتاحة فتح الحسابات عبر الإنترنت بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع
- تبسيط شروط فتح الحساب لتشمل فئات واسعة من العملاء داخل وخارج السودان
- إطلاق نسخة جديدة من تطبيق BOK Smart بواجهة حديثة وسهلة الاستخدام
- توسيع خدمة العملاء عبر الهاتف وتطبيق واتساب لتقديم الدعم في فتح الحسابات
- إلغاء بعض الرسوم على الحسابات الجديدة لفترة ترويجية محدودة
هذه الخطوات تهدف لجعل تجربة العميل أكثر مرونة ومواكبة للتقنيات المصرفية الحديثة.
خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين
فتح الحساب يتم عبر موقع البنك الرسمي أو تطبيق BOK Smart، والخطوات كالتالي:
- من خلال الموقع الرسمي https://bankofkhartoum.com
- أو تحميل تطبيق BOK Smart على الهاتف المحمول
- اختر نوع الحساب جاري، توفير، أو حساب استثماري
- اضغط على “بدء التسجيل”
- تعبئة البيانات الشخصية
- الاسم الكامل
- الرقم الوطني أو رقم الجواز
- رقم الهاتف
- عنوان السكن والبريد الإلكتروني
- رفع المستندات المطلوبة
- صورة من بطاقة الهوية أو جواز السفر
- إثبات عنوان (فاتورة خدمات أو عقد إيجار)
- صورة شخصية حديثة
- بعد التقديم، يتم مراجعة البيانات خلال 24 إلى 72 ساع
- يصلك إشعار بالموافقة على الحساب عبر SMS أو البريد الإلكتروني
- بعد الموافقة، ستحصل على رقم الحساب وبيانات الدخول لتطبيق BOK Smart
- يمكنك مباشرة استخدام حسابك وإجراء المعاملات البنكية بكل سهولة