لسه فاضل 9 أيام في السنة”.. مواعيد الإجازات الرسمية 2025 المتبقية حسب جداول الإجازات المحددة من الحكومة المصرية للموظفين وموعد اجازة عيد الأضحى المبارك

يترقب كافة العاملين بالدولة التعرف على الإجازات الرسمية 2025 وأولها إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تعد أول إجازة رسمية في الفترة المقبلة، وتعد فرصة مناسبة من أجل السفر والاستمتاع بزيارة الأهل أو حتى الذهاب إلى المصيف نظرًا لأنها إجازة طويلة، وسوف نخبرك نحن بالتفصيل من خلال هذا المقال حول موعد الإجازات.

الإجازات الرسمية 2025



بذلك فأن إجازة عيد الأضحى تبدأ من الخميس الخامس من يونيو وتستمر حتى التاسع من الشهر ذاته، لكن لم يتم الإعلان رسميًا عن قرار مجلس الوزراء بخصوص الإجازة. وفقًا للحسابات الفلكية التي تم إعدادها من قبل المعهد القومي للفلك المصري فأنه يتوقع بدء شهر ذي الحجة 1446 هجريًا يوم الأربعاء الموافق 28-5 وعلى ذلك فأن موعد وقفة عرفات يوم الخميس الموافق 5-6-2025 وموعد عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الموافق 6-6.بذلك فأن إجازة عيد الأضحى تبدأ من الخميس الخامس من يونيو وتستمر حتى التاسع من الشهر ذاته، لكن لم يتم الإعلان رسميًا عن قرار مجلس الوزراء بخصوص الإجازة.

الإجازات المتبقية في عام 2025

هناك العديد من الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2025، وهي الإجازات التي تمنح لكافة الطلاب والعاملين بالدولة بالقطاع العام والخاص وهي كالآتي:

الخميس الخامس من يونيو موعد وقفة عرفات.

الجمعة السادس من يونيو وحتى الاثنين الموافق التاسع من الشهر ذاته إجازة عيد الأضحى المبارك.

الخميس 26 يونيو إجازة رأس السنة الهجرية.

الاثنين الموافق 30 يونيو إجازة بمناسبة ذكرى 30 يونيو.

الأربعاء 23 يوليو ثورة 23 يوليو.

الخميس الموافق 4 سبتمبر إجازة المولد النبوي الشريف.

الاثنين الموافق 6 أكتوبر ذكرى نصر أكتوبر.

موعد إجازة عيد الأضحى 2025 للبنوك

نتظر أن يتم الإعلان رسميًا عن موعد ومدة إجازة عيد الأضحى المبارك لكافة المؤسسات بالدولة بدءًا من شهر ذي الحجة، بعد أن يتم استطلاع الهلال لتحديد موعد وقفة عرفات، لكن عادة ما يتم منح المصارف والبنوك عطلة لمدة خمسة أيام في عيد الأضحى، وتستمر الإجازة من يوم الخميس 6-6 حتى الاثنين 9-6.