القناة رجعت تاني.. تردد ميكي ماوس الجديده على الأقمار الصناعية بجودة عالية

يبحث العديد من الأسر عن ترددات القنوات التي تنقل محتوى طفولي وكرتوني مميز لصغارهم، لتكون قناة ميكي من أبرز القنوات الفضائية التي استطاعت أن تجذب ملايين المتابعين من مختلف الدول العربية، بتقديمها إلى الكثير من البرامج التعليمية والترفيهية المميزة، بالإضافة إلى الأغاني والأناشيد الدينية التي تقوم القناة ببثها على مدار اليوم، فيما يمكنك معرفة أخر تحديث لتردد القناة خلال السطور التالية.

تردد قناة ميكي الأول

أما عن البيانات الأخرى الخاصة بالتعرف على تردد قناة ميكي، الناقلة لكل ما هو رائع ومميز للطفل، بناءً على ما يأتي:-

قمر صناعي أول “النايل سات”.

ترددها “11256”.

بينما استقطابها “أفقي”.

معامل الترميز للقناة “27500”.

تردد القناة على العرب سات

لقناة ميكي ماوس تردد أخر على العرب سات، يسهل القيام بالتعرف عليه وتحميلها على جهازك الرسيفر، بناءً على البيانات المتمثلة في التالي:-

تردد قناة ميكي الثاني العرب سات.

تردد قناة ميكي يكون “11275”.

معامل الترميز للقناة “27500”.

التشفير الخاص بالقناة مجاني.

إشارة قناة ميكي قوية.

ميزات قناة ميكي كيدز الحديث

أما عن المميزات التي يمكنك معرفتها عند استقبالك إلى قناة ميكي كيدز أطفال، فجاءت كما يلي:-