“غــامبول وداروين ضحك مستمر” تردد قناة CN بالعربية نايل سات وعرب سات بدون تشويش

الكثير من الجمهور يرغب في معرفة تردد قناة CN بالعربية والتي تعد من أهم القنوات الخاصة بالأطفال التي تقدم الكثير من الفقرات والبرامج الترفيهية لجميع الأطفال في كل مكان، حيث تحرص القناة على توفير محتوى ضخم يناسب جميع الفئات العمرية، وتحصد القناة نسبة مشاهدة عالية في جميع أنحاء الوطن العربي، وإليكم كافة التفاصيل حول معلومات القناة في السطور التالية لهذا التقرير.

تردد قناة CN بالعربية

يمكن بكل سهولة ضبط تردد قناة CN بالعربية على جهاز التردد الخاص بك وذلك حتى تتمكن من متابعة كافة الفقرات والبرامج الكرتونية العالمية التي تقدمها القناة على شاشتها طوال اليوم دون انقطاع، وتتمثل المعلومات الخاصة بالتردد في التالي:

تردد قناة cn بالعربية على القمر الصناعي

اسم القناة: cn بالعربية.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي هو: 11277.

الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي V.

أما معدل الترميز هو: 27500.

وبالنسبة إلى معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أما الجودة: HD.

تردد قناة cn بالعربية على القمر الصناعي عرب سات

اسم القناة: cn بالعربية.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي هو: 11747.

أما استقطاب اتجاه القناة فهو: عمودي.

وبالنسبة إلى معدل الترميز هو: 27500.

أما عن معامل تصحيح الخطأ هو: ¾.

جودة القناة: HD.

ضبط القناة

بعد أن عرفنا أهم المعلومات حول تردد قناة cn بالعربية على الأقمار الصناعية المختلفة، يمكن بكل سهولة ضبط القناة على جهاز الاستقبال من خلال المعلومات التالية: