“لينك فعال”.. رابط الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة لشهر مايو بخطوات بسيطة.. من غير أي طوابير

يتساءل العديد من المواطنين عن رابط الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة لشهر مايو حيث أنه في إطار جهود الدولة المصرية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، أطلقت الحكومة عددًا من المبادرات الاجتماعية المهمة، وعلى رأسها برنامج “تكافل وكرامة” الذي يُعد من أبرز البرامج الداعمة للفئات الأكثر احتياجًا، ويهدف هذا البرنامج إلى تقديم دعم مالي شهري للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، بما يسهم في التخفيف من أعباء الحياة اليومية.

رابط الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة لشهر مايو

مع اقتراب موعد صرف معاش شهر مايو 2025، أصدرت وزارة التضامن رابط الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة لشهر مايو يمكن من خلاله للمواطنين الاستعلام عن موقفهم من الحصول على المعاش وقيمته المستحقة، وذلك من خلال خطوات إلكترونية بسيطة دون الحاجة إلى زيارة مقرات الوزارة، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي طريقة سهلة وآمنة للاستعلام الإلكتروني عن المعاشات عبر موقعها الرسمي، يمكن لأي مواطن مستفيد من برنامج تكافل وكرامة، أو تقدم بطلب للاستفادة، أن يستعلم عن قيمة الدعم المخصص له من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

تسجيل الدخول باستخدام البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدم.

اختيار “برنامج تكافل وكرامة” من قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة.

إدخال الاسم الرباعي بشكل صحيح وواضح.

تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه، وهو “مايو 2025”.

إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل في البيانات.

الضغط على زر “استعلام”، وستظهر جميع التفاصيل الخاصة بحالة المعاش وقيمته.

الشروط الواجب توافرها للحصول على معاش تكافل وكرامة

للحصول على معاش تكافل وكرامة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لا بد أن تتوفر مجموعة من المعايير التي وضعتها وزارة التضامن لضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة فعليًا، ومن أبرز هذه الشروط: