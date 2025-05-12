الحكومة الجزائرية تزف خبر سار لأصحاب هذه السكنات

أعلن محمد بلعريبي، وزير السكن والعمران الجزائري، عن أن أصحاب سكنات العمومية “الإيجارية الضيقة”، يحق لهم الاستفادة من الصيغ الأخرى الخاصة بسكنات، مؤكدًا أن المواطنين المقيمين بوحدات سكنية لا تتجاوز المساحة فيها سوى الـ 50 م وهم عبارة عن غرفتين يحق لهم التقديم على سكنات أخرى، من أجل الاستفادة الكاملة التي توفرها الوزارة والحكومة الجزائرية أمام كافة المتقدمين والمستفيدين من ذلك، وفي السطور التالية نكشف لكم كافة التفاصيل الخاصة بهذا التصريح.

بُشرى لسكان عدل بالجزائر

وأوضح بلعريبي، أن إصدار مذكرة وزارية من قبل وزارة السكن والعمران والصادرة في 8 من شهر أفريل 2018 يتم العمل على تعديلها وإتمام المنشور رقم 1 المصدق في 16 من شهر أكتوبر 2024، مشيرًا إلى أن هذا القرار متعلق بإقصاء صفة استثنائية لبعض مستفيد سكنات ومن الرقابة الإجابية في البطاقة الوطنية، بما يسمح للمالكين والمستأجرين في وحدات ذات مساحة 50 مترًا مربعًا من التوسع في التقديم بسكنات أخرى من أجل ألا يشعروا بالضيف.

الانتقال إلى مساحات أوسع من سكنات

وفي سياق متصل، تابع وزير السكن والعمران، الجهود المبذولة من قبل السلطان المحلية والمتمثلة في لجان الدوائر المدرج أسمائهم في استبدال سكناتهم الضيقة وهي ما تقل عن 50 مترًا مربعًا بسكنات عمومية، من أجل الانتقال إلى مساحات أوسع مكونة من 3 غرف أو 4 غرف ضمن القوائم المنتظرة لطالبي السكن العمومي الإيجاري، فيما أن تصل مساحات هذه الوحدات السكنية إلى 70 مترًا مربعًا.