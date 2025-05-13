استعلم وسدد من مكانك.. الاستعلام عن غرامات المرور في العراق 2025 وخطوات السداد أليكترونيا 

في إطار سعي الحكومة العراقية لتطوير الخدمات الإلكترونية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، أصبحت عملية الاستعلام عن غرامات المرور واحدة من الخدمات الرقمية المتاحة بسهولة عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى زيارة دوائر المرور، ويأتي ذلك في سياق التحول الرقمي الذي تبنته الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة، وتخفيف الضغط عن المؤسسات الحكومية، وتوفير الوقت والجهد على المواطن، وقد وفرت وزارة الداخلية العراقية، من خلال مديرية المرور العامة، منصات إلكترونية مخصصة تتيح لأصحاب المركبات التعرف على الغرامات المترتبة عليهم، ومتابعة كافة التفاصيل المرتبطة بسياراتهم، بما يشمل نوع المخالفة، وتاريخها، وقيمتها المالية، مع إمكانية السداد الإلكتروني في بعض الحالات، وفي السطور التالية نوضح كيفية الاستعلام عن الغرامات، بالإضافة إلى لمحة عن أبرز أنواع المخالفات التي قد يتعرض لها سائقو المركبات في العراق.

الاستعلام عن غرامات المرور في العراق 2025

يستطيع المواطن العراقي أو المقيم داخل البلاد الاستعلام عن الغرامات المرورية إلكترونيًا بخطوات بسيطة وسريعة، عبر الموقع الرسمي المخصص من قبل وزارة الداخلية العراقية، وذلك من خلال الآتي:

الدخول إلى موقع مديرية المرور العامة** عبر البوابة الإلكترونية.

التوجه إلى قسم الاستعلام عن غرامات المركبة.

إدخال رقم اللوحة المرورية الخاص بالمركبة.

تحديد نوع المركبة (خصوصي، أجرة، حكومي، إلخ).

النقر على زر عرض المخالفات أو الاستعلام.

ستظهر للمستخدم قائمة مفصلة بجميع الغرامات المترتبة على المركبة، متضمنة تاريخ وتفاصيل كل مخالفة والغرامة المستحقة.

في بعض الحالات، يمكن متابعة إجراءات الدفع الإلكتروني أو معرفة آلية التسوية في حال الاعتراض على الغرامة.

توفر هذه الخدمة قدرًا عاليًا من الشفافية، وتساعد السائقين على تصحيح أوضاع مركباتهم بشكل منتظم، مما يسهم في تقليل عدد المخالفات وتحسين السلامة المرورية في البلاد.

فيما تفرض غرامات المرور في العراق؟

تُفرض غرامات المرور في العراق على المخالفات التي تشكل انتهاكًا لقانون المرور وتعليماته، ويهدف هذا النظام إلى فرض الانضباط على الطرق، والحفاظ على سلامة السائقين والمشاة، وضمان حسن استخدام المركبات. وتتنوع أسباب الغرامات وتشمل:

تجاوز السرعة المحددة على الطرق العامة.

عدم ارتداء حزام الأمان أثناء القيادة.

استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

عدم تجديد إجازة السوق أو استمارة السيارة.

تجاوز الإشارة الحمراء أو إشارات المرور الأخرى.

التوقف في أماكن ممنوعة أو تعيق السير.

قيادة المركبة دون لوحات أو بوثائق منتهية الصلاحية.

إحداث ضوضاء أو مخالفة لشروط السلامة البيئية.

وتختلف قيمة الغرامة حسب نوع المخالفة، ومدى خطورتها، وتكرارها، وقد تؤدي بعض المخالفات الخطيرة إلى حجز المركبة أو سحب إجازة السوق.