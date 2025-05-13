في هذا الموعد.. جدول امتحانات الصف الثالث الإبتدائي الفصل الدراسي الثاني 2025

مع اقتراب موعد امتحانات نهاية العام الدراسي، يزداد بحث طلاب الصف الثالث الابتدائي وأولياء أمورهم عن جدول امتحانات الصف الثالث الإبتدائي الفصل الدراسي الثاني، في ظل حرص الجميع على تنظيم الوقت والاستعداد الجيد لتلك المرحلة الدراسية المهمة، تعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني محطة حاسمة في المسيرة التعليمية، إذ تمثل بوابة الانتقال إلى الصف الرابع، كما تساهم في تقييم مستوى الطالب الأكاديمي في مختلف المواد التي تم تدريسها على مدار الترم، وتساعد نتائج هذه الامتحانات في تحديد نقاط القوة والضعف، مما يتيح فرصة لتحسين الأداء في السنوات المقبلة، وفي هذا السياق، نستعرض معكم تفاصيل جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي للفصل الدراسي الثاني، وفقا لما أعلنته المديريات التعليمية في مختلف محافظات مصر.

جدول امتحانات الصف الثالث الإبتدائي الفصل الدراسي الثاني

أعلنت المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية عن جدول امتحانات الصف الثالث الإبتدائي الفصل الدراسي الثاني، مع الإشارة إلى أن الجداول قد تختلف قليلًا من محافظة لأخرى.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات خلال الفترة من 22 مايو حتى 25 مايو 2025، وجاء التوزيع الزمني للمواد كما يلي:

اللغة العربية: من الساعة 8:00 حتى 9:30 صباحًا.

اللغة الأجنبية: من الساعة 8:00 حتى 9:30 صباحًا

متعدد التخصصات: من الساعة 9:45 حتى 11:15 صباحًا

الرياضيات: من الساعة 9:45 حتى 11:15 صباحًا

ملحوظة: الأيام المحددة لكل مادة قد تختلف حسب كل مديرية تعليمية.

التقييمات الشهرية لطلاب الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2025

تحرص وزارة التربية والتعليم على تطبيق منظومة تقييم شاملة لا تعتمد فقط على الامتحانات التحريرية، بل تشمل مجموعة من التقييمات الشهرية التي تساهم في تكوين الدرجة النهائية للطالب.

ويتم توزيع 40 درجة كاملة على التقييمات الشهرية، تضاف إلى 60 درجة مخصصة للامتحانات الأساسية، ليصبح مجموع درجات الطالب في كل مادة 100 درجة، وجاء توزيع درجات التقييمات على النحو التالي: