سبب تأجيل الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 Kuruluş Osman وموعد عرضها الجديد على قناة ATV والفجر الجزائرية

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192، أثار خبر تأجيل الحلقة 192 من المسلسل التركي الشهير “المؤسس عثمان” موجة كبيرة من الجدل بين المتابعين، حيث يُعد هذا المسلسل من أكثر الأعمال الدرامية التركية مشاهدة منذ انطلاق موسمه الأول وينقل العمل قصة تاريخية مشوقة عن تأسيس الدولة العثمانية، عبر سرد أحداث درامية غنية بالإثارة والتشويق، ما جعله يحظى بشعبية واسعة في العالم العربي.

تأجيل مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192

وجاء الإعلان عن تأجيل الحلقة 192 في وقت كانت فيه الجماهير تنتظرها بفارغ الصبر، خاصة بعد نهاية مثيرة في الحلقة 191 التي تركت المتابعين في حالة من الترقب لمعرفة مصير تورغوت، الذي وقع في الأسر بعد إصابته على يد المغول، وفق ما كشفته الإعلانات الترويجية وقد تساءل الكثيرون: هل سيتمكن عثمان من إنقاذ رفيقه في الوقت المناسب؟ هذا التساؤل زاد من حماس الجمهور لمشاهدة الحلقة الجديدة.

السبب وراء التأجيل، وفقًا للتقارير الرسمية، يعود إلى بث المباراة النهائية لكأس تركيا على قناة ATV التركية، في نفس توقيت عرض المسلسل المعتاد، وهو يوم الأربعاء 14 مايو ونتيجة لذلك، قررت القناة تأجيل عرض الحلقة إلى يوم الأربعاء الموافق 21 مايو، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، والتاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192

تبث حلقات مسلسل “قيامة عثمان” على قناتي ATV التركية والفجر الجزائرية ويمكن متابعة القنوات على الترددات التالية عبر القمر الصناعي نايل سات:

تردد ATV التركية: 10796، أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية: 12645، أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6

ويبقى الجمهور بانتظار الحلقة القادمة التي قد تحمل تطورات حاسمة في مسار الأحداث، وسط تأكيدات بأن العمل لا يزال يحافظ على وتيرته العالية من الإثارة.