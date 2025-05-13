إبداعات عبقرية من Tencent Games.. أجدد العناصر و مزايا تحديث PUBG Mobile 3.8 للاندرويد الاصدار الأحدث وخطوات التثبيت

كشفت الشركة المطورة للعبة ببجي موبايل Tencent Games عن أحدث مزايا وخطوات تثبيت تحديث PUBG Mobile 3.8 للاندرويد وهواتف الآيفون، حيث يعد ذلك الاصدار من الإصدارات المرتقبة من قبل محترفي اللعبة والذي يستمر حتى تاريخ السادس من شهر يوليو المقبل 2025 ومن ثم تبدأ دورة التحديث الجديدة، ويدمج ذلك التحديث بين مزايا متعددة أذهلت عشاق الألعاب الإلكترونية والعاب الباتل رويال منها المحتوى البصري عالي الجودة وأسلوب اللعب التكتيكي والمؤثرات السينمائية والأسلحة والمركبات المستقبلية المتطورة التي تنافس بها ببجي العاب الجيل الجديد.

خطوات تثبيت تحديث ببجي موبايل PUBG MOBILE 3.8 للاندرويد

بإمكان محترفي اللعبة من جميع دول العالم تثبيت الإصدار الأحدث المعلن عنه منذ أيام وجيزة من خلال المتاجر الرسمية فقط، حيث تعمل اللعبة على الهواتف الذكية من فئة أنظمة تشغيل Android و IOS بسلاسة، ومن خلال التالي نوضح خطوات التثبيت الصحيحة الآمنة على الهاتف الجوال:

النقر على أيقونة متجر التطبيقات Google Play أو Apple Store. التوجه نحو خانة البحث ثم كتابة اسم اللعبة PUBG Mobile. النقر على أول نتيجة في البحث ثم النقر على خيار تحديث. الانتظار حتى اكتمال التثبيت بنسبة 100%. فتح واجهة اللعبة والاستمتاع بالتحديات والتحديثات الجديدة

مزايا تحديث PUBG Mobile 3.8

حرص المطورين على تفعيل أطوار جديدة في اللعبة القضاء على الملل ولزيادة الشغف والمتعة والإثارة، ومن أبرز ما جاء به ذلك التحديث الجديد ما يلي: