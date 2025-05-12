الإجازات الرسمية 2025.. إجازة عيد الأضحى والمولد النبوي الشريف

تعتبر الإجازات الرسمية من أكثر المواضيع بحثًا في الوقت الحالي، حتى أن ذلك يتضمن كافة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، حيث تعتبر من أطول العطلات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري 2025، نظير إمكانية التعرف على المواعيد الرسمية التي يتم فيها تطبيق الإجازة، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك

ووفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء المصري، فإن إجازة عيد الأضحى المبارك توافق يوم الخميس 5 من شهر يونيو 2025، نظير أن تمتد إلى يوم الإثنين المقبل الموافق 9 من شهر يونيو 2025، حتى أن هذه الإجازة جاءت بناءً على الأجندة المُعلنة من قبل المجلس وتصل لـ 5 أيام متتالية، حيث يتم الإعلان عن موعد عيد الأضحى بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1446 وهو الموافق يوم الثلاثاء 27 من شهر مايو 2025، أي ما يوافق ذلك يوم 29 من شهر ذي القعدة.

جدول الإجازات الرسمية في الدولة

ووفقًا لأجندة الإجازات المُعلنة من قبل مجلس الوزراء المصري، فإنها جاءت كما يلي:-