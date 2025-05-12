حالة طقس العراق اليوم وغدًا.. عاصفة غبارية تحت المراقبة وتحذيرات من اضطرابات جوية

طقس العراق اليوم، تشهد الأجواء العراقية حالة من الترقب والحذر بعد رصد “مركز طقس العرب الإقليمي” تشكل موجة غبار كثيفة فوق الأراضي العراقية، حيث أظهرت صور الأقمار الاصطناعية تطور عاصفة رملية واسعة النطاق ووفقًا للتقارير، يُتوقع أن تتحرك هذه الموجة خلال الساعات القادمة نحو الجنوب والجنوب الشرقي، لتؤثر تدريجيًا على المناطق الحدودية، خاصة شمال الكويت وربما بعض الأجزاء الشرقية من السعودية مثل حفر الباطن، لكن بشدة أقل.

طقس العراق اليوم

زاد البحث عن هيئة الأنواء الجوية العراقية حيث تتزامن هذه الموجة مع استعداد البلاد لموجة من التقلبات الجوية، إذ أصدرت هيئة الأنواء الجوية العراقية تقريرًا مفصلًا عن توقعات الطقس ليوم غد الثلاثاء وبين التقرير أن الطقس سيكون غائمًا جزئيًا إلى غائم في الشمال والوسط، بينما يبقى مشمسًا جزئيًا في الجنوب، مع فرصة لسقوط زخات من الأمطار في بعض مناطق الشمال وكما حذر التقرير من نشاط الرياح المتوقعة والتي قد تسبب تصاعد الغبار، خاصة في الوسط والجنوب.

ويعزى تشكل هذه الموجة الغبارية إلى الفوارق الحرارية بين كتلة باردة اندفعت نحو بلاد الشام، وأخرى ساخنة تؤثر على الجزيرة العربية، مما ساهم في تعمق منخفض سطحي حراري فوق العراق، ورافق ذلك رياح نشطة تسببت بإثارة الغبار، وفي ظل هذه الأجواء، تنصح الفئات الأكثر تأثرًا، كمرضى الجهاز التنفسي والعيون، بتوخي الحذر واتباع إرشادات السلامة، تفاديًا لأي مضاعفات صحية ونسأل الله السلامة للجميع، وننصح بمتابعة التحديثات الجوية المستمرة.

توقعات هيئة الأنواء الجوية العراقية

إضافة إلى ذلك، تشير توقعات الهيئة إلى أن الرياح ستكون متغيرة الاتجاه في بداية النهار وخفيفة السرعة، لكنها ستتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، مما يرفع احتمالية تصاعد الغبار في بعض المناطق الوسطى والجنوبية، ويؤدي إلى تدنٍ مؤقت في مدى الرؤية الأفقية وتبقى درجات الحرارة مستقرة تقريبًا في الشمال والجنوب، في حين يُتوقع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في المنطقة الوسطى نتيجة تأثير الكتلة الهوائية القادمة من الشمال.

وتأتي هذه الظواهر الجوية كجزء من التغيرات المناخية الموسمية التي تشهدها المنطقة في مثل هذا الوقت من العام، إذ تزداد فرص تشكل العواصف الرملية والغبارية بفعل التباين في درجات الحرارة واتجاهات الرياح ويوصى السكان بتأجيل الأنشطة الخارجية غير الضرورية، وإغلاق النوافذ بإحكام، واستخدام الكمامات الطبية في حال الخروج خاصة خلال أوقات ذروة الغبار.

ومن المتوقع استمرار المراقبة الحثيثة من قبل الجهات المختصة لحركة العاصفة الرملية، مع تحديثات مستمرة حسب تطورات الحالة الجوية كما ينتظر أن تتضح صورة تأثيرها بشكل أكبر خلال الساعات القليلة المقبلة، لاسيما على دول الخليج العربي المجاورة للعراق، مع احتمالية امتدادها بشكل محدود إلى مناطق أوسع في حال استمرار النشاط الجوي الحالي.

وبذلك تبقى حالة الطقس في العراق خلال هذه الفترة تحت المراقبة الدقيقة، وسط تحذيرات من تقلبات سريعة قد تؤثر على الصحة العامة وحركة السير والطيران، الأمر الذي يتطلب جهوزية تامة وتعاملًا حذرًا مع أي تطورات مفاجئة.