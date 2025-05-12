هتبقي قمر 14..أفضل ماسك لتوحيد لون البشرة خالية من البقع

تسعى العديد من النساء للحصول على بشرة بيضاء ومشرقة خالية من العيوب، وهو حلم قد يبدو صعبًا للعديد منهن بسبب تصبغات البشرة أو البقع الداكنة. لكن الكوريات هن المثال الأبرز للبشرة المثالية، حيث يستخدمن العديد من الوصفات الطبيعية التي تمنحهن بشرة نقية وزجاجية. ومن أبرز هذه الوصفات هو ماسك النشا والأرز، الذي يعتبر أحد الحلول الفعالة لتفتيح البشرة وتوحيد لونها.

كيفية تحضير ماسك النشا والأرز في المنزل

يعد ماسك النشا والأرز من الماسكات الاقتصادية والسهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل. يتكون هذا الماسك من:

ثلاثة ملاعق من الأرز.

ملعقة واحدة من النشا.

ملعقة واحدة من اللبن البودر.

ربع كوب حليب سائل.

خطوات تحضير الماسك:

تحميص الأرز: ضعي الأرز في مقلاة على نار منخفضة حتى يتم تحميصه جيدًا والتخلص من الرطوبة. طحن الأرز: بعد التحميص، اطحني الأرز جيدًا للحصول على مسحوق ناعم. خلط المكونات: امزجي الحليب، الأرز المطحون، واللبن البودر في وعاء ورفعي الخليط على النار. إضافة النشا: عندما يبدأ الخليط في الغليان، أذيبي النشا في كمية قليلة من الحليب البارد، ثم أضيفيها إلى الخليط. تحريك الخليط: استمري في التقليب حتى يصبح الخليط كثيفًا وقوامه كريمي.

كيفية تطبيق ماسك النشا والأرز لتفتيح البشرة

تنظيف الوجه: قبل تطبيق الماسك، قومي بتنظيف وجهك جيدًا. تطبيق الماسك: افردي الماسك على بشرتك بحركات دائرية لمدة 10 دقائق، واتركيه طوال الليل. غسل الوجه: في الصباح، قومي بشطف وجهك بالماء الفاتر للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة.

ماسك النشا والأرز يعد من أفضل الخيارات الطبيعية التي يمكن أن تساهم في تفتيح البشرة وتوحيد لونها، بالإضافة إلى كونه آمنًا وغير مكلف. يمكن استخدام هذا الماسك بانتظام للحصول على نتائج مبهرة تشبه البشرة الزجاجية الكورية.